В Крыму арестовали украинского подпольщика

22-летний молодой человек, предполагаемый активист украинского незаконного вооруженного формирования был арестован в Крыму, сообщает погрануправление ФСБ.

«22-летний житель Кировского района Республики Крым прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины, и в период с 2016 по 2018 год входил в состав батальона им. Н. Челибиджихана и общественного формирования «Аскер», а также являлся активным участником так называемой экономической блокады Крыма», – сообщает ведомство, передает ТАСС.

Киевский районный суд Симферополя избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, говорится в сообщении ведомства.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», дома у подозреваемого прошли обыски, были изъяты компьютерная техника и средства коммуникации.

В мае 2018 года в Крыму задержали гражданина Украины и гражданку России, продававших оружие.