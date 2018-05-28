В Крыму задержан продававший оружие гражданин Украины

В Крыму задержали гражданина Украины и гражданку России при попытке сбыта оружия, сообщает региональное управление ФСБ.

«При попытке сбыта пистолета «ТТ» задержаны гражданин Украины 1986 года рождения и гражданка России 1992 года рождения», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, оружие отправлено на экспертизу. Проверяется причастность «ТТ» к ранее совершенным преступлениям.

Напомним, 23 апреля пограничники УФСБ по Крыму задержали в поселке Ленино в Крыму гражданина Украины, в доме которого хранились самодельный пистолет и наркотики.