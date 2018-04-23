Гражданина Украины с оружием и наркотиками задержали в Крыму

Пограничники УФСБ по Крыму задержали в поселке Ленино в Крыму гражданина Украины, в доме которого хранились самодельный пистолет и наркотики, сообщили в ведомстве.

«В доме, где проживал мужчина, выявлены и изъяты: пистолет кустарного производства, около 50 граммов пороха, поражающие элементы, два свертка с веществом белого цвета общим весом до двух граммов (предположительно, наркотическое средство «соль»), а также шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Эксперты установили, что оружие является огнестрельным, а вещество содержит наркотическое производное N-метилэфедрона.



Гражданина Украины задержали и передали в правоохранительные органы. В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Напомним, в феврале 2018 года замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что главными поставщиками и распространителями синтетических наркотиков в России стали граждане Украины.