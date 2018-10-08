Названы самые востребованные у иностранцев российские вузы

Самым популярным российским высшим учебным учреждением у иностранцев оказался Санкт-Петербургский государственный университет.

В СПбГУ подали 4,2 тыс. заявок, всего во время вступительной компании 2018/19 в отечественные вузы поступило 88 тыс. 906 заявок от иностранных граждан, передает RT со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.

Второе место занял Российский университет дружбы народов с 3378 заявками, третье – Казанский федеральный университет с 2194 заявками. Также среди пяти лучших оказались Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Уральский федеральный университет.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг лучших российских вузов, который возглавила Российская экономическая школа (РЭШ).

В октябре сообщалось об изменениях в системе госаккредитации высших учебных заведений России.