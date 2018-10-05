Стало известно об изменениях системы госаккредитации вузов

Вузы планируется разделить на три типа аккредитации – базовую, продвинутую и ведущую, сообщил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

«Базовый будет предполагать, что вуз должен значительную часть курсов реализовать в сетевой форме, когда вместо традиционных лекций будут онлайн-курсы», – передает слова ректора «Коммерсант».

Подготовку онлайн-курсов планируют доверить профессорам ведущих вузов России. Продвинутая аккредитация означает, что все курсы учреждение производит само.

Для получения статуса ведущего вуза придется перевести профильные курсы и значительную часть выборных курсов в онлайн-форму, которая будет доступна широким массам, заявил Кузьминов.

В июле 2018 года большинство предложений по реформированию системы госаккредитации вузов внесли в новый законопроект.