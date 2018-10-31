Киев испугался переезда россиян в Крым

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза организации заявил, что Россия якобы целенаправленно меняет демографический состав Крыма.

Как утверждает Ельченко, Россия «переместила» в Крым 108 тыс. граждан, передает УНИАН.

«Что это, если не целенаправленная политика на изменение демографического состава региона?» – заявил он.

Кроме того, он высказал недовольство тем, что «Россия продолжает сохранять свой запрет» на деятельность организации «Меджлис крымско-татарского народа*», а число студентов, которые в Крыму «обучаются на украинском языке, уменьшилось с более чем 13 тыс. в 2013–2014 академическом году до лишь 172 в 2017– 2018 академическом году».