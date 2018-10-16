Россия подсказала Венесуэле рецепт обретения экономической независимости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что группа экономических консультантов из России во главе с заместителем министра финансов Сергеем Сторчаком поделилась с Боливарианской Республикой идеями, которые помогут Каракасу укрепить экономическую независимость.

По словам Мадуро, он принял участие в рабочей встрече с группой экономических консультантов из России во главе с заместителем министра финансов Сергеем Сторчаком, передает ТАСС.

Во встрече также участвовали представители ЦБ России и другим ведомств.

«Мы обсуждаем идеи, которые помогут нам усовершенствовать новую производственную модель и укрепить экономическую независимость», – написал президент Боливарианской Республики по итогам встречи с российской делегацией.

Напомним, в середине октября Венесуэла отказалась от торговли долларами на валютном рынке.