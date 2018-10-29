На базе БДК «Иван Грен» задумали построить экспедиционное судно

На базе большого десантного корабля (БДК) типа «Иван Грен» планируется разработать экспедиционное судно, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

На базе большого десантного корабля типа «Иван Грен» планируется разработать экспедиционное судно, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Мы рады, что у нас получит продолжение серия кораблей типа «Иван Грен» с соответствующими доработками, продолжается работа над универсальными десантными кораблями, но это все пока в контексте наших предварительных наработок», – рассказал Рахманов, отвечая на вопрос про базу для экспедиционных кораблей, передает РИА «Новости».

Президент ОСК добавил, что десантные корабли смогут перевозить экспедицию в указанное место и позволять ей работать на берегу или с воздуха.

БДК «Иван Грен» вошел в состав Военно-морского флота России 20 июня 2018 года.