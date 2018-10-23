Чиновник под Петербургом выбросил взятку на дорогу в ходе погони

В Ленинградской области чиновник и депутат выбросили на дорогу 300 тыс. рублей во время полицейской погони.

Глава администрации Токсовского сельского поселения Андрей Кожевников потребовал взятку у директора местного энергетического комплекса Андрея Лобанова взятку в 300 тысяч рублей, сообщает BFM. Взамен Кожевников предложил Лобанову содействие в принятии работ по госконтракту на ремонт очистных сооружений.

Бизнесмен передал деньги главе администрации на автотрассе вечером в воскресенье в присутствии местного депутата Михаила Кучерявого. Когда чиновник и депутат сели в автомобиль, на месте появились сотрудники полиции. Однако представители власти попытались скрыться.

«Они дают по газам, погоня. На глазах изумленных сотрудников полиции, которые мчатся вслед за их кроссовером Volvo, из него начинают вылетать пятитысячные купюры. По всей видимости, хотели избавиться, что, конечно, бессмысленно. На купюры был нанесен спецсостав, который был обнаружен и на руках, и на одежде подозреваемых», – рассказал корреспондент 47news.ru Виктор Смирнов.

По его словам, чиновника и депутата задержали. Кожевникову в процессе следственных действий стало плохо, его доставили в больницу. Кучерявого отпустили под подписку о невыезде.

Кожевников подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК («получение взятки в особо крупном размере»). По данным следствия, он получил лишь часть требуемой суммы в размере 300 тыс. рублей, от общей суммы взятки в размере 2 млн рублей.