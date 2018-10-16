Гражданский муж Чудновец обвинил ее в измене

Бывшая воспитательница, эксперт в Совете по развитию информационного общества при Госдуме России Евгения Чудновец оказалась в центре любовного конфликта.

Гражданский муж Чудновец Андрей Мясников, добившийся ее освобождения из колонии после репоста с обнаженным ребенком, сообщил, что Чудновец встречается с директором Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андреем Ивановым.

О любовном треугольнике Мясников сообщил в соцсетях. «Все дело шло к долгожданной свадьбе с Евгенией – сегодня узнаю, что ее пытается у меня увести помощник депутата Сергея Шаргунова Андрей Иванов. Она мне говорит, что не любит его и клянется в любви ко мне. Как быть? Я в смятении», – заявил Мясников, передает Ura.ru.

Он признал, что ему, простому курганскому парню, сложно соперничать со столь важной фигурой, как Иванов. «Я понимаю, статус (помощник депутата), понимаю, Москва, понимаю, что Евгения пользуется этим и уже в западне. Узнал, что он ей оплачивает перелеты от меня в Москву на различные ее встречи, представляете?», – заявил Мясников, добавив, что это длится «с лета».

По словам Андрея, ему обидно настолько, что аж «крышу сносит». «Я четыре месяца за нее боролся, всю страну поднял на уши, во всеуслышание заявлял, что люблю ее, и добился ее освобождения. А этот купил ее должностью в каком-то институте, билетами в Москву, снял ей квартиру в столице. По сути, купил ее деньгами, как ни крути», – заявил Мясников.

Он предложил Иванову «побороться за Женю в честном мужском поединке». «Я должен выпустить пар, ну, а вы, возможно, заслужить ее любовь», – отметил Мясников, добавив, что писал и личные сообщения сопернику, но ответа не было.

Андрей Иванов на вопрос журналистов заявил, что считает неэтичным выносить личную жизнь (свою и Чудновец) на суд общества, но вызов принимает. «Я понимаю, что он хочет шоу, словить хайп – сам-то он по себе никому не интересен. Не хотелось бы идти на поводу этого, но я готов к поединку», – ответил Иванов.

Ранее Чудновец заявила, что клип на песню «Последний звонок» рэпера Оксимирона негативно влияет на подростков и побуждает их совершать массовые убийства.