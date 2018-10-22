«Опора России» будет бороться за ясные правила работы бизнеса

«Самой актуальной задачей является поиск оптимальной формулы взаимодействия власти и бизнеса. Те правила игры, которые предъявляются к предпринимателям: налоги, надзор. Все это должно быть абсолютно ясно прописано», – сказал газете ВЗГЛЯД первый президент «Опоры России» Сергей Борисов. Он поддержал переизбрание Александра Калинина главой этой организации.

«Когда-то я предлагал Александра Калинина в качестве сначала своего заместителя, вице-президента, потом президента «Опоры России» и я рад, что он оправдал доверие и то, что он является на сегодняшний день лидером, – сказал Борисов. – Я убежден, что он относится к той категории людей, которые не любят останавливаться на достигнутом. Ему предстоит еще больше научиться слушать своих коллег, друзей и заместителей лидеров «Опоры» в регионах и в отраслевых союзах и делать правильные выводы для отстаивания интересов всего предпринимательского сообщества России».

Переизбрание Калинина произошло на проходящем в эти дни очередном съезде Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». «За» проголосовали 153 делегата, «против» – один, воздержались – два.

Борисов обратил внимание на то, что за рубежом свои модели взаимодействия власти и бизнеса давно уже работают и не меняются многие годы.

«Мы же каждый год принимаем огромное количество решений, мы просим правительство, президента, изменить это, изменить то. Невозможно приспособиться к такой чехарде. Должна быть стабильность во всем, в том числе, и в этом», – считает он.

Борисов подчеркнул, что «предприниматель должен принять правила игры, которые государство формулирует», их неукоснительно выполнять. «Все должны выполнять эти правила, потому что если один их не выполняет, начинаются перекосы во всем. Знаете, как на футбольном поле начинаются подножки, блокировки и удары», - подводит итог он.

Калинин занимал пост председателя Челябинского областного отделения «Опоры России» с 2005 года. С 2012 года первый вице-президент, а с октября 2014-го – президент организации.

«Опора России» существует с 2002 года. Основными направлениями деятельности организации является защита прав предпринимателей, решение вопросов формирования благоприятной бизнес-среды и развития предпринимательства.