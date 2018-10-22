Избран президент «Опоры России»

Президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» большинством голосов переизбран Александр Калинин, сообщили в пресс-службе организации.

«За избрание Александра Калинина проголосовало большинство делегатов девятого очередного Съезда «Опоры России». «За» проголосовали 153 делегата, «против» – один, воздержались – два», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

Таким образом, кандидатура Калинина поддержана квалифицированным большинством – более 2/3 всех голосов.

Александр Калинин занимал пост председателя Челябинского областного отделения «Опоры России» с 2005 года. В 2012 году был избран первым вице-президентом организации по энергетике, инфраструктуре и кластерной политике. 29 октября 2014 года он избран президентом «Опоры России» и НП «Опора».

В рамках съезда также состоится избрание сроком на четыре года первых вице-президентов, членов президиума правления и правления, центральной контрольно-ревизионной комиссии «Опоры России» и рассмотрение приоритетных направлений деятельности организации на 2018-2022 годы, а также утверждение изменений и дополнений в устав.

Будет также избран новый состав попечительского совета «Опоры России», который возглавляет первый президент организации Сергей Борисов.