В Германии предостерегли власти США от новой гонки вооружений

Немецкие политики, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, предостерегли Вашингтон от попыток давления на Москву с помощью наращивания военного потенциала.

Новый виток гонки ядерных вооружений является «совершенно неправильным путем», считает эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид, передает Deutsche Welle.

По его словам, ДРСМД представляет собой одну из «существенных основ европейской безопасности», поэтому все европейцы имеют «колоссальный интерес» в сохранении этого документа. Трамп поставил его под вопрос, что «создало новую ситуацию неопределенности в Европе», добавил Шмид. Необходимо обсудить с Москвой «пробелы и неувязки» в договоре о ликвидации РСМД, но на основе уже существующих договоренностей, подчеркнул он.

Еще один социал-демократ, бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил о необходимости новой инициативы по разоружению. «Если не удастся остановить новый виток ядерных вооружений, Центральная Европа и Германия вновь станут ареной ядерного безумия», – отметил он в интервью газетам, входящим в сеть Redaktionsnetzwerk Deutschland.

В свою очередь немецкие «зеленые» потребовали от Вашингтона вывести ядерное оружие с территории Германии. «Если федеральное правительство всерьез относится к своим призывам к администрации США, то оно должно сейчас сказать – мы прекращаем участие Германии» в ядерной программе Соединенных Штатов, заявила сопредседатель партии «Союз-90»/»Зеленые» Анналена Бербок.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас.