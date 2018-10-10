«Дом-2» лишится второго строения

Столичные власти намерены изъять еще одно здание у телешоу «Дом-2» для прокладки автомобильной дороги от Саларьево до Марьино.

«Изъять для государственных нужд – для целей строительства автомобильной дороги Марьино-Саларьево (I этап) – у общества с ограниченной ответственностью «ЕТК-Инвест» нежилое здание... площадью 72 кв. метра, расположенное по адресу: Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Летово, строение на участке N22», – сообщается в распоряжении московского департамента городского имущества, передает РИА «Новости».

В июле 2018 года правительство Москвы решило провести автомагистраль через территорию съемочной площадки «Дом-2». Сообщалось, что телепроекту выделят новый участок.

В августе ведущий шоу Андрей Черкасов заявил, что строительство дороги не приведет к сносу самой съемочной площадки.