Задержан новый подозреваемый в убийстве болгарской журналистки

ДНК нового подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой на 100% совпадает с образцами ДНК, которые были обнаружены на вещественных доказательствах с места преступления, заявили СМИ.

Nova со ссылкой на источник сообщает, что подозреваемый был задержан в Германии, куда ему удалось сбежать после совершения преступления. По словам местных жителей, речь идет о мужчине 1997 года рождения. Также сообщается, что задержали его жену и тетку.

bTV сообщает об обысках в одном из жилых домов города Руса. По данным телеканала, полиция нашла телефон жертвы. Не уточняется, связан ли этот дом с задержанным мужчиной, передает РИА «Новости».

При этом выходец с Украины с румынским паспортом, задержанный ранее, освобожден, он не является подозреваемым.

В воскресенье в Болгарии была убита журналистка Виктория Маринова, которая рассказывала о возможном мошенничестве с фондами ЕС. По данным СМИ, журналистку несколько раз ударили по голове, а затем задушили. Глава МВД страны, однофамилец убитой журналистки Младен Маринов сообщил, что на теле убитой найдены следы изнасилования.