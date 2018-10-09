Задержан подозреваемый в убийстве болгарской журналистки

Болгарская полиция задержала подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой, сообщают источники.

«Мы можем сказать, что был задержан подозреваемый», – сказал источник в правительстве страны, передает Reuters.

В воскресенье в Болгарии была убита журналистка Виктория Маринова, которая рассказывала о возможном мошенничестве с фондами ЕС. По данным СМИ, журналистку несколько раз ударили по голове, а затем задушили. Глава МВД страны, однофамилец убитой журналистки Младен Маринов сообщил, что на теле убитой найдены следы изнасилования.