Кремль прокомментировал нападения террористов в Сирии

В Кремле знают, что вылазки террористов в Сирии продолжатся, но оставшийся российский контингент в арабской республике обладает всеми возможностями для борьбы с ними, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается военно-боевой и иной составляющей, лучше информацию получать от наших коллег из Министерства обороны», – сказал он, передает РИА «Новости».

Песков также напомнил, что ранее, «принимая решение о выводе наших военных из Сирии, руководствовались прежде всего тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций».

«При этом все, и в том числе президент, отдавали отчет, что вылазки террористов, конечно же, в одночасье не остановятся. Они будут продолжаться», – пояснил Песков.

Он добавил, что российский контингент в Сирии обладает всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими эпизодическими проявлениями террористических вылазок.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Путин в рамках визита на российскую авиабазу Хмеймим отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Сообщалось, что Россия намерена оставить в Сирии две военные базы.