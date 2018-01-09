Семьи членов экипажа пропавшей аргентинской подлодки обратились к Путину

Семьи членов экипажа пропавшей почти два месяца назад аргентинской субмарины «Сан-Хуан» попросили президента России Владимира Путина не прекращать поиски подлодки.

Родственники членов экипажа пропавшей подлодки хотят потребовать у президента и министра обороны Аргентины увеличить число поисковых групп.

«Просим руководство ВМС, что нам необходимо поговорить с министром обороны (Оскаром Агуадом) и с президентом (Маурисио Макри)... хотим прямо обратиться к министру и президенту», – передает РИА «Новости» слова супруги члена экипажа Эрнана Родригеса Марселы Мойано.

Она рассказала также, что на прошлой неделе несколько родственников пропавших моряков отправили письмо в посольство России, адресованное президенту России Владимиру Путину.

«В письме выражают благодарность за помощь и просят не прекращать поиски, не выводить поисковые группы... США ушли, и у нас ничего не осталось, кроме России», – рассказала Мойано.

Напомним, 1 декабря Аргентина объявила о прекращении операции по спасению пропавшей подлодки, признав экипаж субмарины погибшим.

Ранее в ВМС Аргентина заявляли, что причиной взрыва на пропавшей подводной лодке «Сан-Хуан», предположительно, стала высокая концентрация водорода. При этом обстоятельства пропажи аргентинской подлодки оказались засекречены.

Сообщалось также, что Российский аппарат сфотографировал объект в зоне пропажи аргентинской подлодки.