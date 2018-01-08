Раскрыт распорядок дня Дональда Трампа

Портал Axios со ссылкой на источники и попавшее в распоряжение издания расписание американского президента рассказал о распорядке дня Дональда Трампа.

По данным портала, Трамп начинает свой день позже, чем в первые дни президентства: он приступает к работе в 11.00, проводит брифинги по вопросам разведки и национальной безопасности. С 08.00 до 11.00 в расписании значится «время для решения административных вопросов» в Овальном кабинете. Как сообщили источники портала, в это время Трамп обычно находится в своей резиденции, смотрит телевизор, звонит по телефону и публикует сообщения в Twitter, передает РИА «Новости».

В Овальном кабинете Трамп работает до 18.00, проводя одну или две встречи и совершая телефонные звонки. Также он следит за новостными программами в столовой рядом с кабинетом президента.

После окончания рабочего дня Трамп возвращается в жилую часть Белого дома, где вновь смотрит телевизор или звонит по телефону.

Портал подчеркивает, что в первые дни президентства Трамп начинал работать раньше и позже заканчивал.

Пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс заявила, что «утром президент проводит время как в резиденции, так и в Овальном кабинете». По ее словам, в это время он постоянно созванивается с сотрудниками, конгрессменами, министрами и лидерами зарубежных стран.

Отмечается, что Джордж Буш-младший обычно приходил в Овальный кабинет около 06.45 утра, а Барак Обама начинал рабочий день в Овальном кабинете с 09.00 до 10.00 утра.

Ранее издание The New York Post со ссылкой на выдержки из книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» рассказало о секретах прически американского лидера.