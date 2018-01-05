Берлин посетовал на «презрение» трех стран мира к ЕС

У России, Китая и США «есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз», заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью Spiegel.

По словам Габриэля, Москва, Пекин и Вашингтон «презирают» Евросоюз, передает РИА «Новости».

Говоря о роли Германии в современном мире, Габриэль заявил, что в прошлом Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США. Теперь же, констатировал он, США постепенно теряют позиции на мировой арене, а политический «вакуум» начинают заполнять другие страны. Он отметил, что в Сирии это делают Россия и Иран, а в мировой торговле – Китай.

По оценке министра, эти примеры демонстрируют, что Германия не преуспела в продвижении собственных ценностей.

«В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным», – заключил министр.

Ранее Габриэль заявлял, что Дональд Трамп создает «гигантскую нестабильность» в мире.