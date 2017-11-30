Россия добилась отмены решения по отстранению спортсмена от Игр

Международный олимпийский комитет решил пропустить на Олимпиаду-2018 российскую хоккеистку Людмилу Белякову, которая ранее не попала в список спортсменов, допущенных до Игр, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

«Федерации хоккея России удалось отстоять нападающую сборной России Людмилу Белякову», - говорится в Twitter ФХР.

Ранее сообщалось, что приглашения на Игры не получили ранее дисквалифицированные МОК Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок, а также не отстраненная до этого нападающая Людмила Белякова, которая является лидером сборной.

Напомним, МОК также не пустил на Олимпиаду-2018 ряд ведущих российских хоккеистов. В целом Международный олимпийский комитет сократил пул российских спортсменов с 500 до 389 человек, не допустив нескольких лидеров сборной, в том числе шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.