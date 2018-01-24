Четыре хоккеистки сборной России не получили приглашения на Олимпиаду

Российские хоккеистки Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок и Людмила Белякова не получили приглашения МОК на зимнюю Олимпиаду в Корее в 2018 году.

«Федерация хоккея России отмечает, что Белякова не отстранена от участия в Играх и не является виновной в нарушении антидопинговых правил. Однако, согласно принятому порядку участия российских спортсменов в турнире, на настоящий момент она не получила приглашения. ФХР выясняет у МОК причину отказа в приглашении спортсменки», – говорится в сообщении на сайте ФХР.

Шибанова, Скиба и Дюбанок, входящие в предварительную заявку национальной сборной, ранее были дисквалифицированы МОК.

Во вторник стало известно, что МОК не пустил на ОИ-2018 ряд ведущих российских хоккеистов.

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

К участию в ОИ-2018 в Пхенчхане не допустили шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана. Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов на текущий момент также отсутствуют в списке.