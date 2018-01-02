Стоимость поездок по карте «Тройка» повысилась до 36 рублей

Стоимость проезда по карте «Тройка» в метро и наземном транспорте Москвы повысилась со 2 января до 36 рублей.

Цена одной поездки по билету «Единый» останется прежней, сообщает «Москва 24».

При этом разовый проездной будет стоить 55 рублей, билет на две поездки обойдется в 110 рублей.

Проездной на 20 поездок будет стоить 747 рублей, на 40 поездок – 1494 рубля и на 60 поездок – 1765 рублей.



Единый билет, действующий сутки, со 2 января стоит 218 рублей, на трое суток – 415 рублей, недельный проездной – 830 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что тарифы на оплату проезда на городском транспорте столицы в рамках индексации вырастут со 2 января 2018 года.