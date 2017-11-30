В Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ

В подконтрольном украинским силовикам Краматорске в четверг погиб наблюдатель ОБСЕ, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, не уточнив обстоятельств произошедшего.

«Грустная новость: сегодня в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – приводит его слова ТАСС.

Он выразил соболезнования родным погибшего.

При этом он не уточнил обстоятельств произошедшего, также не сообщив и его гражданство.

В прошлом году в апреле также погиб один из наблюдателей ОБСЕ – он находился в подорвавшейся на мине машине.