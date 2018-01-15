Сторонник Навального ушел от ответа на обвинения со стороны Собчак в клевете

Кандидат в президенты России Ксения Собчак обвинила Леонида Волкова, соратника блогера Алексея Навального, в клевете после публикации фотографий с корпоратива на Бали, который якобы провела Собчак прямо в разгар предвыборной кампании.

«Леонид опубликовал у себя на Facebook фотографию, которая является не моей, и сказал, что это я якобы веду корпоратив. Я бы хотела, чтобы Леонид просто извинился на камеру и сказал: «Да, я ошибся». Это же так легко, Леонид. Когда человек неправ, просто извиниться. Вы же всегда призываете к тому, что извиниться, когда вы занимаетесь политикой, это не сложно. Сейчас вы уткнулись в Facebook и делаете вид, что меня здесь не существует», – заявила Собчак. Видео ее речи опубликовано в Facebook.

«У меня, Ксения, эфир уже начался», – ответил Волков, упрекнув Собчак во лжи. «Мы, очевидно, уперлись в тупик. Вам сейчас надо отсюда выйти, потому что начался мой эфир. Вы хамите не мне, вы хамите зрителям и слушателям «Эха Москвы», и редакции», – сказал Волков.

«Я хамлю, вы считаете? Когда я прошу вас извиниться за клеветническую информацию. Леонид, на будущее, вы проверяйте свою информацию, чтобы не выглядеть так жалко, как вы выглядите сейчас. (...) То, что вы делаете в отношении своих конкурентов, это ужасно некрасиво, Леонид», – сказала Собчак перед уходом.

Ранее Собчак в эфире «Эха Москвы» заявила, что с момента официального старта кампании отказалась от ведения корпоративов. «Корпоратив, о котором идет речь, он был, если не ошибаюсь, дней за 10 до официального старта кампании», – рассказала она, подчеркнув, что других корпоративов после этого не вела.

11 января в СМИ появилась информация, что Собчак якобы в разгар подписной кампании отправилась на Бали на корпоратив и была его ведущей. Пользователи Сети бурно отреагировали на это сообщение.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.