В Сети высмеяли Собчак за оправдание ее корпоратива на Бали

Пользователи соцсетей отреагировали на заявление кандидата в президенты России телеведущей Ксении Собчак о том, что она поехала на Бали не отдыхать, а собирать подписи в поддержку своей кандидатуры.

«А почему не Сомали?», «То есть она потратила 300–400 тысяч на билет в бизнес-класс, чтобы поговорить со спонсором», – приводит реакцию интернет-пользователей издание «Ридус».

«Получается, что Собчак потратила 300–400 тысяч рублей на полёт на Бали (если бизнес класс и только она одна), чтобы с кем-то поговорить о франчайзинге. Ясно-понятно», – пишет La Russie parle.

Ксения Собчак проводит жаркие переговоры по фандрайзингу (нет).



На самом деле, она на Бали проводит корпоратив для миллиардера Александра Рослякова вместо того, чтобы собирать подписи за свое выдвижение в президенты.



Это не наш кандидат. pic.twitter.com/XArroutOJb — Протестная Москва (@nedimon_msk) 11 января 2018 г.

Ксения Анатольевна Собчак, простой русский человек, каждое буднее утро добирается на автобусе до Бали, - на свою неблагодарную работу по ведению корпоративов у олигархов pic.twitter.com/MLdc5vHgTm — Агент Юггота (@semararart) 11 января 2018 г.

Блогеры возмутились тем, что Собчак продолжает вести корпоративы, несмотря на то, что претендует на главный пост страны. Сама Собчак заявила, что ездит по стране, собирает подписи, не ведет никаких корпоративов, а все обвинения считает нападками оппонентов и «вчерашних друзей». Она подчеркнула, что на Бали встречалась с потенциальными спонсорами.

Напомним, что с критикой в сторону Ксении Собчак выступил блогер Алексей Навальный, пошутив про сбор подписей в Индонезии.

На эти обвинения она ответила, что не просит извинений, поскольку Алексей Навальный «находится под тяжелейшим стрессом от нерегистрации».

Напомним, ранее в соцсетях осудили телеведущую Ксению Собчак за то, что она провела новогодний корпоратив в компании, принадлежащей Газпрому. Журналистку назвали лицемерной и беспринципной.

Кандидатом в президенты Собчак выдвинула партия «Гражданская инициатива». Отметим, что помимо нее на должность президента России также претендует целый ряд кандидатов, среди которых Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие. Выборы президента пройдут 18 марта.