«Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

«Koffer» – производитель автомобильных боксов-багажников и электроники. Компания создана в Екатеринбурге. Ее основатель – Павел Лебедев, в команде которого работают 34 человека. Первые инвестиции – 1,5 млн рублей, а сейчас годовой оборот компании составляет 130 млн рублей. Слоган – «Passion for adventure».

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