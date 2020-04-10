«Радуга»: История успеха фермерского стартапа

«Радуга» – фермерское хозяйство по выращиванию птицы и крупного рогатого скота. Компания создана в селе Дур-Дур в Северной Осетии. Ее основатель – Эмма Цебоева. Первые инвестиции – 500 тыс. рублей, а сейчас годовой оборот компании составляет 1 млн рублей. В планах на ближайшие два года – открыть собственное производство сыра.

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