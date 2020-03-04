«Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

«Tana» – производство и реализация детской одежды под собственным брендом. Компания создана в 2018 году в городе Морозовске Ростовской области. Ее основатель Ника Гаврюхова – победитель регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель» в номинации «Торговля». Продукция компании представлена на крупных интернет-площадках и доступна покупателям со всей России. Штат компании – шесть человек. Производительность – более 1000 изделий в месяц. Первые вложения – 30 тысяч рублей, а сейчас годовой оборот составляет 3 млн рублей.

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