ECO-Dream: Стартап для здорового сна

ECO-Dream – производитель подушек с натуральными наполнителями из хвои, льна и мха сфагнума по собственной технологии. Компания создана в 2019 году в Великом Новгороде. Ее основатель – Мария Белкова, в штате которой работают пять человек. Производительность – 300 изделий в месяц. Первые вложения – 1,2 миллиона рублей, а сейчас оборот компании составляет 650 тысяч рублей в месяц.

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