«Винодельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

«Винодельня Марченко» – производство вина из собственного винограда. Компания создана в городе Анапа Краснодарского края. Ее основатель – Василий Марченко, в штате которого работает пять человек. В год винодельня способна производить 24 тысячи бутылок вина. Однако в ближайших планах винодела увеличение объема производства до 60 тысяч бутылок и годового оборота до 25 млн рублей.

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