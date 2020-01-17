«Ceramum»: История о том, как слепить стартап своими руками

«Ceramum» – дизайн-студия по производству предметов декора из керамики. Компания создана в 2017 году в Москве. Ее основатель – Анастасия Дуленко. Первое изделие на заказ было продано за 20 тыс. рублей, а сейчас годовой оборот компании составляет 4 млн рублей.

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