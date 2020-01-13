«Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

«Моторные технологии» – производитель автоматизированных моечных машин для деталей и агрегатов. Компания создана в 2011 году в Пензе. Ее основатель – Ольга Изранова, в штате которой работают 100 человек. Годовой оборот компании составляет 250 млн рублей. В ближайших планах – увеличение производства в три раза и выход на европейские рынки.

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