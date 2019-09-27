«Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

«Вегенсы» – бренд, под которым ООО «Био Терра» производит полезные чипсы из свежих овощей. Компания создана в 2017 году в Ижевске. Ее основатель – Евгений Соковиков, в штате работают 30 человек. Производственная мощность – 500 тысяч упаковок в месяц, а годовой оборот компании составляет 50 миллионов рублей.

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