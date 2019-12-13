«Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

«Невский презент» – студия-мастерская по производству сувениров и бижутерии из дерева. Девиз: «Эко-стиль в полезных мелочах». Компания создана в 2019 году во Всеволжске. Ее основатель – Екатерина Щукина. Первые инвестиции – 192 тысяч рублей, а сейчас оборот компании составляет 250 тысяч рублей в месяц.

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