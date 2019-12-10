«Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

«Аквалид» – научно-производственная компания, занимающаяся техническими разработками в области промышленной водоподготовки и производящая приборы для очистки и минерального обогащения воды. Компания создана в 2013 году в Астрахани. Ее основатель – Леонид Славин, в штате которого работает восемь человек. Деятельность «Аквалида» сертифицирована и получила высокую оценку экспертов в инновационном центре «Сколково». Первые вложения – 1 млн рублей, а сейчас годовой оборот составляет 4 млн рублей.

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