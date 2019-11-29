«Reatonika»: Локальные фермы для Севера России

«Reatonika» – производитель гидропонных систем, в том числе для выращивания зеленых культур. Компания создана в 2018 году в Сургуте. Ее основатель – Евгения Киселева, в команде которой работает 26 человек. Созданная компанией вертикальная система закрытого грунта «Локальная ферма» стала победителем конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», проводимого в рамках международной выставки HI–TECH 2019 в Санкт–Петербурге. Годовой оборот компании составляет 1 млн рублей, а в планах на 2019 год – увеличение выручки до 50 млн рублей.

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