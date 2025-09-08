  • Новость часаВнеочередной саммит БРИКС завершился
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польский Генштаб расписался в бессилии против России
    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины
    Эксперт предсказал кризис власти в Японии после отставки Исибы
    Агроном объяснил щедрый урожай помидоров в 2025 году
    МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич
    ЕС задумался о санкциях против Китая из-за России
    Возросло число жертв теракта в пассажирском автобусе в Иерусалиме
    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией
    Анонсирован старт поставок российского газа в Иран
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    19 комментариев
    8 сентября 2025, 17:08 • Справки

    Можно ли есть сырой кабачок: польза и вред, калорийность, рецепты без жарки на сковороде

    Можно ли есть сырой кабачок: польза и вред, калорийность, рецепты без жарки на сковороде
    @ Polozovsky

    Tекст: Ольга Никитина

    Кабачки в сезон готовят во всех возможных вариантах: их жарят на сковороде, тушат, превращают в икру или закрывают в банки. Но есть и менее привычный способ употребления этого овоща – есть кабачки сырыми. Все больше диетологов и кулинаров обращают внимание на то, что именно в свежем виде кабачок раскрывает свой потенциал как источник клетчатки, витаминов и антиоксидантов. При правильном выборе плодов и грамотной подготовке этот овощ способен стать основой легких салатов, закусок и даже напитков.

    Пищевая ценность и калорийность свежего кабачка

    Кабачок заслуженно называют продуктом для здорового питания. В 100 граммах свежей мякоти содержится всего около 24 ккал. Этот показатель позволяет включать его в рацион тем, кто придерживается диеты, контролирует массу тела или просто следит за балансом калорий.

    Состав на 100 г продукта:

    белки – примерно 0,6 г;

    жиры – около 0,3 г;

    углеводы – 4,6 г;

    вода – более 90 %.

    Особое внимание стоит уделить клетчатке, которая улучшает пищеварение и создает длительное чувство сытости. Низкий гликемический индекс (около 15) делает кабачок безопасным для людей, следящих за уровнем сахара в крови.

    Чем полезны сырые кабачки для здоровья: детальный анализ

    Употребление кабачков без термической обработки позволяет максимально сохранить их пищевую ценность. При отказе от нагревания деградация термочувствительных соединений минимизируется, что делает сырой продукт концентратом биодоступных нутриентов. Это особенно значимо для водорастворимых витаминов и некоторых фитохимических соединений.

    Сохранение витаминного профиля и антиоксидантного потенциала

    Тепловое воздействие инактивирует аскорбиновую кислоту и частично разрушает витамины группы B. В сыром кабачке сохраняется полный спектр соединений:

    Аскорбиновая кислота (витамин C) выступает не только как иммуномодулятор, но и как кофактор в синтезе коллагена, укрепляя соединительную ткань, стенки сосудов и улучшая абсорбцию железа. Ее сохранность обеспечивает мощную антиоксидантную защиту на клеточном уровне.

    Ретинол и каротиноиды (провитамин A) критически важны для фоторецепции (зрительной функции), поддержания целостности эпителиальных тканей и слизистых оболочек. В сыром виде их биодоступность выше.

    Фолаты (витамин B9) в неизмененной форме необходимы для процессов клеточного деления и синтеза нуклеиновых кислот. Адекватное потребление сырых овощей, богатых фолиевой кислотой, особенно значимо в периконцепционный период для профилактики дефектов нервной трубки у плода.

    Филлохинон (витамин K) регулирует коагуляционный гемостаз (свертываемость крови) и участвует в метаболизме костной ткани, способствуя усвоению кальция.

    Ключевое преимущество сырого кабачка – сохранение полного спектра полифенолов и флавоноидов, которые обладают системным противовоспалительным и антиоксидантным действием.

    Кардиопротекторные свойства и поддержка сосудистого здоровья

    Благодаря уникальному минеральному составу сырые кабачки оказывают комплексное положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему:

    Калий является основным внутриклеточным катионом, регулирующим осмотическое давление, проведение нервных импульсов и, что наиболее важно, сократительную функцию миокарда. Его высокое содержание способствует нормализации артериального давления за счет антагонизма с натрием и снижения сосудистого сопротивления.

    Магний участвует в более чем 300 ферментативных реакциях, включая синтез АТФ. Его достаточный уровень важен для профилактики аритмий, снижения нервной возбудимости и улучшения эндотелиальной функции сосудов.

    Антиоксиданты лютеин и зеаксантин, помимо защиты макулы сетчатки глаза от окислительного повреждения (снижая риск возрастной макулодистрофии), также препятствуют окислению липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Это замедляет процесс атерогенеза – формирования холестериновых бляшек на стенках артерий.

    Оптимизация работы желудочно-кишечного тракта и микробиома

    Пищевые волокна сырого кабачка представлены как нерастворимой, так и растворимой клетчаткой, каждая из которых выполняет специфические функции:

    Нерастворимая клетчатка (целлюлоза, лигнин) увеличивает объем химуса (пищевого комка), механически стимулируя моторику кишечника и предотвращая возникновение запоров. Это способствует регулярному и полному опорожнению кишечника.

    Растворимая клетчатка (пектины) служит субстратом для ферментации представителями полезной кишечной микробиоты (бифидо- и лактобактериями). В процессе ферментации производятся short-chain fatty acids (короткоцепочечные жирные кислоты) – бутират, ацетат и пропионат. Бутират является основным источником энергии для колоноцитов (клеток толстой кишки), оказывает противовоспалительное действие и поддерживает целостность кишечного барьера, предотвращая синдром «дырявого кишечника».

    Такой симбиотный эффект не только улучшает пищеварение, но и опосредованно влияет на системный иммунитет, синтез некоторых витаминов (группы B, K) и даже на настроение через ось «кишечник – мозг».

    Таким образом, включение сырых кабачков в рацион представляет собой эффективную стратегию для обогащения питания биодоступными нутриентами, поддержки сердечно-сосудистой системы и формирования здорового микробиома, что в комплексе работает на профилактику хронических заболеваний и повышение качества жизни.

    Возможный вред и противопоказания

    Хотя свежие кабачки полезны большинству людей, есть ситуации, когда их стоит употреблять с осторожностью:

    • при обострениях гастрита, язвенной болезни или колита клетчатка может раздражать слизистую;

    • при хронических заболеваниях почек важно учитывать содержание калия и согласовывать рацион с врачом;

    • магазинные овощи могут содержать следы пестицидов, поэтому плоды необходимо тщательно мыть, а при сомнении – очищать от кожуры.

    Как выбрать кабачок для употребления в свежем виде

    Для салатов и закусок лучше всего подходят молодые кабачки длиной 15–20 см. У них тонкая кожица, мягкая сочная мякоть и еще не затвердевшие семена.

    Признаки качественного овоща:

    • упругость и эластичность при нажатии,

    • отсутствие вмятин, трещин и темных пятен,

    • ровный цвет кожуры (от светло-зеленого до насыщенно-темного).

    Перед использованием кабачок нужно промыть проточной водой, а если есть сомнения в экологичности – очистить тонкий слой кожицы.

    Рецепты из сырых кабачков без жарки и тушения

    1. Салат из кабачка с овощами и лимонной заправкой

    Ингредиенты:

    молодой кабачок – 1 шт.,

    огурец – 1 шт.,

    помидоры – 2 шт.,

    оливковое масло – 2 ст. л.,

    лимонный сок – 1 ст. л.,

    зелень (укроп, петрушка) – по вкусу.

    Приготовление:

    Кабачок и огурец нарезать тонкими полосками или соломкой. Помидоры нарезать дольками. Смешать ингредиенты, заправить маслом и лимонным соком, посыпать зеленью.

    2. Кабачковые рулетики с сыром и чесноком

    Ингредиенты:

    кабачок – 1 шт.,

    мягкий сыр (фета, творожный или рикотта) – 70 г,

    чеснок – 1 зубчик,

    натуральный йогурт – 1 ст. л.,

    укроп или базилик – по вкусу.

    Приготовление:

    Кабачок нарезать тонкими длинными слайсами. Сыр смешать с йогуртом и измельченным чесноком. На край каждой полоски выложить начинку и свернуть рулетиком.

    3. Смузи из кабачка с яблоком и медом

    Ингредиенты:

    кабачок – 1 шт.,

    яблоко – 1 шт.,

    мед – 1 ч. л.,

    лимонный сок – 1 ч. л.,

    вода или кефир – 100 мл.

    Приготовление:

    Очищенный кабачок и яблоко нарезать кубиками, добавить мед и лимонный сок. Взбить в блендере до однородной массы, при необходимости развести водой или кефиром.

    Так стоит ли есть кабачки сырыми?

    Свежие кабачки – это легкий и полезный продукт, который может дополнить рацион и разнообразить привычные блюда. При правильном выборе плодов и умеренном употреблении они укрепляют иммунитет, поддерживают здоровье сердца и улучшают пищеварение. А простые рецепты без жарки и тушения позволяют использовать этот овощ максимально естественно и сохранить все его ценные свойства.

    Главное
    ЕК разработала 19-й пакет санкций против России
    В Грузии потребовали изъять из Конституции пункт о вступлении в ЕС и НАТО
    «Аэрофлот» сообщил о планах подписать контракты на 90 МС-21
    Глава Роснедр заявил о бесконечных запасах нефти в России
    Лавров заявил о скептицизме в связи с мирным договором Баку и Еревана
    Представитель Абрамовича опроверг уголовные дела против бизнесмена на Джерси
    Лурье разрыдалась после решения суда оставить квартиру Долиной

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    Перейти в раздел

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации