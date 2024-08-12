  • Новость часаГруппировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    К нападению на Курскую область в ЦИПСО создали серию новых фальшивок
    Захарова обвинила Киев в «ядерном терроре Европы»
    Командир спецназа «Ахмат» указал на плюсы вторжения ВСУ в Курскую область
    Охлобыстин назвал ошибку покинувших Россию артистов
    ВСУ активизировались на границе Белгородской области
    Градирня ЗАЭС серьезно повреждена после атак украинских беспилотников
    Китай призвал не расширять границы боевых действий в Курской области
    Раненный в Курской области военкор Поддубный рассказал о самочувствии
    На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Сумах
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Курская область расколола радикалов и умеренных на Западе

    Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему среди народов-колонизаторов нет русских

    Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.

    0 комментариев
    Алексей Наумов Алексей Наумов Эмоциональные качели против русской холодности

    Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу эмоций.

    11 комментариев
    12 августа 2024, 10:59 • Справки

    Храп у мужчин: причины, опасности, как лечить

    Храп у мужчин: причины, опасности, как лечить
    @ Felix Horhager/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Храп – это не просто досадный звук, нарушающий сон окружающих. За этим явлением может скрываться целый ряд проблем со здоровьем. Проблема распространенная: среди мужчин недугом страдают 44%, у женщин встречается реже – 28%. Среди людей старше 60 лет храпят почти 50%. Порой проблема проявляется у детей – такое бывает в 5–10% случаев. В чем причины храпа и как его лечить?

    Храп – это низкочастотный звук с вибрацией в зоне губ и носа. Отличается от обычного сопения характерным дребезжанием. Человек, который храпит, при вдохе и выдохе издает звонкие звуки, а его дыхание может быть затрудненным. Звук храпа может быть очень громким и достигать 112 децибел, что сопоставимо с шумом работающего пылесоса.

    Храп может привести к серьезным последствиям – от дневной сонливости и быстрой утомляемости, падения работоспособности до нарушений работы сердца и даже стать причиной инсульта.

    Если вы или ваши близкие храпите, важно обратиться к врачу, чтобы разобраться в вашем состоянии и подобрать необходимое лечение.

    Причины храпа

    Характерный звук храпа возникает в результате сужения в ночной период, когда человек спит, дыхательных путей, из-за чего воздух не проходит свободно. Возникают вибрации тканей.

    Рассмотрим главные и самые распространенные причины храпа у мужчин и женщин:

    Сильный храп может говорить о разных проблемах со здоровьем, но иногда достаточно изменить образ жизни, чтобы улучшить ситуацию и не досаждать окружающим. Фото: Felix Horhager/dpa/Global Look Press

    Сильный храп может говорить о разных проблемах со здоровьем, но иногда достаточно изменить образ жизни, чтобы улучшить ситуацию и не досаждать окружающим. Фото: Felix Horhager/dpa/Global Look Press

    Употребление спиртного, прием успокоительных препаратов. Эти вещества расслабляют мышцы, в том числе и дыхательных путей.

    Возраст: тонус мышц глотки снижается, нёбо и мягкий язычок могут начать провисать. Кроме того, с возрастом могут накапливаться последствия перенесенных вирусных заболеваний, воспалений.

    Курение: табачный дым раздражающе воздействует на слизистую оболочку дыхательных путей, приводит к воспалительному процессу и отеку, сужающему просвет и вызывающему храп.

    Особенности анатомии, внутреннего строения: искривленная перегородка носа, полипы в носоглотке, относительно маленькая нижняя челюсть, увеличенный язык – все это также может стать предрасположенностью.

    Избыточная масса тела, ожирение: жировые отложения в области шеи могут сдавливать дыхательные пути.

    Хронически заложенный нос: из-за этого человек вынужден дышать ртом, что способствует расслаблению мышц мягкого нёба и языка.

    Сон в неправильной позе: на спине люди храпят чаще, чем на боку.

    Гипотиреоз – состояние, которое развивается в результате стойкой нехватки гормонов щитовидной железы. Состояние нормализуется, если удается восполнить дефицит.

    Синдром обструктивного апноэ

    При синдроме апноэ спящий человек временно перестает дышать. Вдохи и выдохи могут задерживаться вплоть до двух минут. Небольшой задержкой дыхания считается десять секунд. Подобные эпизоды происходят многократно за ночь.

    Апноэ возникает в результате сужения верхних дыхательных путей. Во сне мышцы расслабляются, и жировые отложения в стенках глотки и гортани могут полностью перекрывать просвет и возможность дышать.

    Синдром апноэ опасен своим негативным влиянием на здоровье:

    Нарушает сон: из-за постоянных «микропробуждений» человек не может полноценно выспаться, чувствует себя уставшим и разбитым на протяжении всего дня.

    Повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний: увеличивает риск развития гипертонии, инсульта, инфаркта.

    Ухудшает обмен веществ: может привести к развитию сахарного диабета.

    Влияет на мозговую деятельность: когнитивные функции, память и концентрация внимания сильно страдают от дефицита кислорода во время сна.

    До 40% людей с апноэ испытывают трудности с засыпанием или просыпаются посреди ночи.

    Остановки дыхания могут начинаться еще на стадии засыпания. В таком случае человеку не удается погрузиться в глубокий сон, он все время просыпается. Уснуть становится трудно.

    Лечение апноэ зависит от степени тяжести заболевания. На легкой стадии могут быть рекомендации об изменении в лучшую сторону образа жизни (похудение, отказ от курения), позиционная терапия (сон на боку и использование приспособлений для улучшения качества сна).

    На более тяжелых стадиях может потребоваться применение CPAP-аппарата (аппарата искусственной вентиляции легких во сне) или хирургическое вмешательство.

    Как избавиться от храпа во сне?

    Устранением этой проблемы занимается врач-отоларинголог (врач-ЛОР). Если родные и близкие жалуются на ваш храп, обратиться стоит именно к нему. Специалист правильно установит причину храпа, назначит эффективное лечение, а при необходимости направит к другим медикам: аллергологу, онкологу, травматологу.

    Вылечить храпение бывает довольно сложно. Вот основные методы:

    Позиционная терапия

    Сон на боку – самый простой и доступный метод. Приучите себя спать на боку, используя специальные подушки (они так и называются – подушки против храпа), валики или гаджеты, которые не позволят вам переворачиваться на спину во сне.

    Можно использовать подушку с эффектом памяти, которая подстраивается под форму вашей головы и шеи, обеспечивая правильное положение во время сна.

    Кроме того, существуют специальные устройства против храпа. Это гаджеты, которые крепятся к подбородку или голове и вибрируют, когда вы переворачиваетесь на спину.

    Ночное апноэ – опасное состояние, при котором необходимо обращаться за медицинской помощью. Решить проблему в домашних условиях получится не всегда. Фото: Stefan Klein/Imagebroker/Global Look Press

    Ночное апноэ – опасное состояние, при котором необходимо обращаться за медицинской помощью. Решить проблему в домашних условиях получится не всегда. Фото: Stefan Klein/Imagebroker/Global Look Press

    Снижение веса

    Лишний вес – один из главных факторов, провоцирующих храп. Снижение массы тела на 5–10% может значительно уменьшить его интенсивность или вовсе избавить от проблемы.

    Проконсультируйтесь с врачом: он поможет вам составить индивидуальный план похудения, подобрать подходящую диету и комплекс физических упражнений.

    Хирургическое вмешательство

    К таким методам прибегают, если причиной храпа стали анатомические особенности: заложенность носоглотки, искривление перегородки носа, увеличенные миндалины, аденоиды, аномалии строения челюсти или языка.

    Какую операцию от храпа можно сделать?

    Увулопалатопластика: подрезание язычка на мягком нёбе и удаление части тканей, которые могут перекрывать дыхательные пути.

    Сомнопластика: радиоволновая коррекция мягкого нёба, уменьшающая его объем.

    Вживление нитей: в мягкое нёбо вшиваются специальные нити, которые стягивают его и уменьшают объем вибрирующих тканей.

    При неправильном прикусе врач может порекомендовать вам использовать каппы для сна. Они выдвигают нижнюю челюсть вперед и уменьшают интенсивность храпа.

    Отказ от вредных привычек

    Алкоголь и курение усугубляют храп, поскольку оказывают расслабляющее воздействие на мышцы дыхательных путей. Исследования показывают, что у тех пациентов, которые во время прохождения лечения смогли полностью отказаться от курения, храп исчез гораздо быстрее. В их случае лечебный курс оказался в разы более эффективным. Что касается алкоголя, особенно не стоит употреблять его перед сном.

    Изменение наклона головы

    Рекомендуется сон на возвышенности, которую можно организовать при помощи специальных подушек, клиновидных оснований кровати или других устройств, приподнимающих голову во время сна.

    Подушки с наклоном поддерживают голову и шейный отдел в корректном положении, улучшая проходимость дыхательных путей.

    Также можно подумать об использовании трансформируемых оснований кровати: некоторые модели имеют режим «антихрап», при котором головная часть основания приподнимается, обеспечивая оптимальное положение для сна.

    Храп у ребенка

    Такая проблема встречается нечасто, храпят всего 5–10% детей, но игнорировать это нельзя. Многие родители путают храп и неопасное детское сопение. Отличаются они по звуку.

    Храп у ребенка только кажется безобидным, а на деле может оказаться симптомом более серьезной проблемы, например, уже упомянутого выше синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС).

    СОАС приводит к остановкам дыхания во сне, что негативно влияет на здоровье ребенка, его сон, внимание, память, настроение и даже внешний вид. Поэтому при обнаружении храпа у ребенка важно не откладывать визит к врачу.

    Причины детского храпа:

    ЛОР-проблемы: увеличенные аденоиды, миндалины, аллергический ринит.

    Простуда: заложенность носа из-за ОРВИ.

    Анатомия: аномалии строения носа, черепа, нёбной заслонки.

    Избыточная масса тела, ожирение: давление жира на ткани глотки.

    Как распознать опасный храп?

    Обычный – негромкий, нерегулярный, без остановок дыхания.

    Осложненный – громкий, регулярный, с остановками дыхания (15 и более за ночь).

    Храп может возникать во сне у ребенка, важно не спутать его с обычным детским сопением. Фото:Imagebroker/Global Look Press

    Храп может возникать во сне у ребенка, важно не спутать его с обычным детским сопением. Фото:Imagebroker/Global Look Press

    Симптомы осложненного храпа:

    Беспокойный сон, ночные пробуждения.

    Головные боли.

    Недержание мочи.

    Ухудшение памяти, внимания, успеваемости.

    Раздражительность.

    Дневная сонливость.

    Дефицит внимания.

    Аденоидное лицо (изменение формы носа, неправильный прикус).

    Полноценную диагностику может провести врач-отоларинголог, он назначит лечение и при необходимости направит к сомнологу.

    Советы сомнологов

    Спите в прохладной и влажной комнате. Сухой воздух может раздражать слизистую оболочку и усиливать храп. Проветривайте комнату перед сном, хотя бы пять-десять минут.

    Избегайте приема снотворных и седативных препаратов.

    Регулярно занимайтесь спортом. Физическая активность помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск храпа.

    Следите за гигиеной носа. Промывайте нос солевым раствором, чтобы очистить его от слизи и аллергенов.

    Попробуйте применить эфирные масла. Эвкалипт и перечная мята очистят пазухи носа, успокоят слизистую и помогут снять нервное перенапряжение. Вдыхать эфирные масла можно через ингалятор или использовать паровую баню. Кроме того, их можно добавить в специальный, предназначенный для эфирных масел отсек увлажнителя воздуха, который распространит аромат по всей спальне.

    Откажитесь от молочных продуктов на ночь. Они усиливают слизеобразование в горле и носовых ходах, что и может оказаться причиной храпа.

    Главное
    Жители пограничного с Украиной района Белгородской области массово покинули дома
    МАГАТЭ оценило угрозы ядерной безопасности после атаки ВСУ на ЗАЭС
    В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией
    В Тбилиси сообщили о ставке Запада в Грузии на Зурабишвили
    ФСИН начала проверку данных о банкете заключенных в мордовской колонии
    Украинец задержан в Перу по подозрению в убийстве россиянки
    Олимпийские игры в Париже объявлены закрытыми

    Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области

    Атака Украины на Курскую область, где находится точка входа российского газа в транзитную украинскую трубу, может привести к полному прекращению поставок. Какие европейские страны пострадают в этом случае? Почему этой ситуацией обеспокоена Молдавия? И с какими последствиями столкнется сама Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: ВСУ придется покинуть Курскую область

    Даже спустя неделю после начала атаки ВСУ на Курскую область Запад теряется в догадках – какие цели преследует Киев, почему было выбрано это направление и кто помогал Украине готовить операцию. Однако западные аналитики сошлись в одном: Зеленскому рано или поздно придется вывести войска из региона либо по военным причинам, либо по политическим. Подробности

    Перейти в раздел

    К нападению на Курскую область в ЦИПСО создали серию новых фальшивок

    Нападение украинских войск на Курскую область произошло не только в реальном мире боевых действий, но и в мире информационном. На российское информационное пространство обрушились многочисленные фальшивки, созданные украинскими спецслужбами. Какие из них наиболее показательны, по каким лекалам они создаются и как их можно распознать? Подробности

    Перейти в раздел

    Гомосексуализм стал символом шведской армии

    Шведские вооруженные силы гордятся тем, что в них окончательно побеждены «гендерные стереотипы». Даже в лозунг шведской армии внесены теперь соответствующие поправки. В шведской армии десятилетиями насаждали толерантность к секс-меньшинствам. Как это происходило и к чему привело в итоге? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............