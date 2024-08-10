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    10 августа 2024, 14:46 • Справки

    Магнитные бури – 2024: что это, чем они опасны, прогноз на сегодня

    Магнитные бури – 2024: что это, чем они опасны, прогноз на сегодня
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Лето 2024 года изобиловало магнитными бурями, вызванными высокой солнечной активностью. Россиян предупреждали о геоштормах разной степени интенсивности начиная с мая, когда на Солнце впервые за 20 лет произошли вспышки наивысшего класса X. Люди, считающие себя метеозависимыми, сталкиваются с ухудшением самочувствия. Разберемся, что такое магнитные бури и как от них защищаться.

    Суть магнитной бури

    Образуются магнитные бури из-за вспышек на Солнце или извержений из короны Солнца. Области особой магнитной активности формируются на Солнце в зонах более низких, чем обычная, температур. Определить их можно по особым пятнам. В результате вспышек в данных областях образуются облака плазмы, насыщенные заряженными частицами.

    Частицы движутся от Солнца со скоростью порядка четырехсот километров в час. Достигнув Земли, они влияют на ее магнитное поле. Порой это влияние никак не ощущается, но иногда солнечный ветер бывает так силен, что проникает внутрь земной магнитосферы. Возмущения магнитного поля нашей планеты и есть геомагнитные бури. Еще одно название данного явления – магнитный шторм. Термин придумал немецкий географ и натуралист Александр фон Гумбольдт в начале XIX века.

    Насколько мощными бывают магнитные бури?

    Их силу рассчитывают с применением магнитометров и определяют индексом Dst. Так, «спокойное» состояние индекса составляет от минус 20 до плюс 20 нТл (нанотесла). Буря характеризуется как «сильная», когда уровень находится в интервале от минус 100 до минус 200 нТл, а «экстремальной» становится при уровне ниже минус 200 нТл.

    Чтобы оценить уровень опасности магнитной бури для людей и электроприборов, используется индекс G. По данной шкале их подразделяют на пять уровней, где G1 – невысокий, на людей и электронику не оказывает воздействия, а G5 – экстремально высокий и грозит авариями в энергосистемах и массовым отключением спутников. При этом сбои в работе GPS возможны уже при уровне G2. При уровне G4 полярные сияния возникают на широтах вплоть до субтропиков, а при G5 они могут появиться прямо на экваторе.

    Есть и другая шкала оценок интенсивности магнитных бурь: в ней используются значения A, B, C, M и X. Вспышки X-класса являются самыми мощными, M – слабее в десять раз.

    Почему магнитные бури опасны?

    Они влияют на работу ионосферы, нарушая ее. Ионосфера – это верхний слой атмосферы, насыщенный заряженными частицами. Она играет ключевую роль в распространении радиоволн, обеспечивая работу мобильной связи, навигации при помощи спутников, теле- и радиовещания, а также интернет-коммуникаций. Сильные магнитные бури могут разрушать эту связь, приводя к сбоям и перебоям в работе этих систем.

    Кроме того, в дни магнитных бурь могут происходить скачки напряжения в электросетях. Мощный геошторм может индуцировать в электросетях токи, которые создают скачки напряжения, приводят к перегрузкам и даже авариям. В итоге есть угроза отключения электроэнергии и выхода электрооборудования из строя.

    Прогнозирование магнитных бурь. Как предсказывают это явление?

    В России за прогнозирование этого явления отвечает Физический институт Российской академии наук (ФИАН). Ученые в других странах также следят за вспышками на Солнце и оценивают их последствия. Так, в Соединенных Штатах эти задачи возложены на Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

    Как ученые прогнозируют вспышки? Во-первых, ведут наблюдение за Солнцем: следят за выбросами и вспышками и любой другой солнечной активностью. Кроме того, ученые мониторят магнитное поле Земли, фиксируя возможные изменения, вызванные заряженными частицами. Еще один способ – составление математических моделей.

    Прогнозы уровня возмущения геомагнитного поля Земли помогают:

    • Защитить электросети: системы автоматического регулирования уровня напряжения позволяют быстро отключать части сети, чтобы избежать перегрузок.

    • Обезопасить спутники: риск их повреждения снижается благодаря специальным экранам и системам управления энергопотреблением.

    • Уберечь электронику: использование защитных экранов и систем управления энергопотреблением помогает защитить компьютеры, смартфоны и другие электронные устройства.

    • Подготовиться к возможным последствиям: метеозависимые и те, у кого есть проблемы со здоровьем, могут заранее принять меры, чтобы свести негативные для себя последствия к минимуму.

    Как магнитные бури влияют на здоровье людей?

    Самочувствие многих людей, в особенности тех, кто считает себя метеозависимым, ухудшается в период напряженной метеообстановки. Обостряются хронические болезни, они испытывают раздражительность, мучаются от мигреней и головокружения. Кроме того, метеозависимые часто жалуются на сонливость и усталость, а также повышенный или, наоборот, пониженный уровень артериального давления.

    Люди с психоэмоциональными расстройствами в дни магнитных бурь могут жаловаться на излишнюю возбудимость. Иногда появляются проблемы с суставами, боли в спине или тяжесть в ногах.

    В Международной классификации болезней (МКБ) метеозависимость не прописана в качестве официального диагноза. Некоторые представители научного сообщества убеждены, что влияние геошторма на человека преувеличено. Российские неврологи утверждают, что плохое самочувствие в этот период – всего-навсего проявление ипохондрии, простое самовнушение.

    Медики напоминают, что человечество всегда жило в условиях меняющейся магнитосферы. Они обращают внимание, что во время процедуры МРТ на человеческий организм воздействует еще более мощное магнитное поле, однако никакого вреда это не вызывает.

    В большинстве случаев, уверены ученые, жалобы на здоровье в этот период – обычное совпадение. По крайней мере на этой позиции стоит доказательная наука.

    Есть представители научного сообщества, которые придерживаются менее категоричной позиции. Так, по их словам, факторы погоды действительно влияют на состояние здоровья и самочувствие. Возмущения геомагнитного поля Земли, как разъясняют специалисты, повышает вязкость крови, что в итоге приводит к увеличению рисков тромбообразования.

    По некоторым данным, число обращений за медпомощью в это время значительно возрастает. Причем основная часть обращений связана с обострением хронических болезней.

    Как защититься в дни магнитных бурь?

    От головной боли в этот неспокойный период поможет прием обезболивающих препаратов (ибупрофен, парацетамол), а также успокоительных средств, лучше на растительной основе (пустырник, валериана). Необходимо нормализовать сон и хорошенько отдохнуть, ведь сон – лучшее лекарство.

    Хороши профилактические меры: соблюдение режима дня, умеренные физические нагрузки. Нельзя терять позитивный настрой.

    В группе особого риска находятся люди с болезнями сердца и сердечно-сосудистой системы. Им советуют контролировать артериальное давление, не забывать принимать лекарства или посоветоваться о пересмотре их приема с лечащим врачом, а также потреблять больше жидкости – лучше всего обычную питьевую воду. Рекомендуется избегать стрессов, не окружать себя отрицательными эмоциями и не погружаться в негативную повестку, ограничить распитие алкогольных напитков, употребление сигарет и вредной пищи.

    Главным врагом людей, самочувствие которых в дни магнитных бурь заметно ухудшается, является мнительность. Зная заранее, что скоро на Землю обрушится геошторм, они уже начинают нервничать, а их самочувствие ухудшается еще до наступления самого явления. Это психосоматика, которая только усугубляет негативное состояние.

    Чтобы укрепить организм, врачи советуют каждый день гулять, делать зарядку по утрам, принимать контрастный душ. Можно помочь себе, пропив дополнительный курс витаминов и минералов, а также использовать натуральные средства, которые добавляют бодрости, – женьшень и элеутерококк.

    Не планируйте важных дел, займитесь физкультурой на природе. Практикуйте аутотренинг и релаксацию.

    Не исключено, что метеозависимые люди страдают от эффекта ноцебо – последствий самовнушения, самосбывающегося пророчества. Человек, будучи уверенным во вреде чего-либо, начинает испытывать на себе соответствующие негативные последствия, даже если в реальности их нет. В ситуации с плацебо человек верит в лучшее, в возможность исцеления, что в результате оказывает положительное влияние на его самочувствие.

    Важно понимать, что жалобы людей на плохое самочувствие в дни магнитных бурь не являются необоснованными. Возможно, они страдают от тревожного расстройства. В таком случае поможет консультация психотерапевта.

    Не лишним будет организовать запасы продуктов, медикаментов и материалов, например, свечей и батареек. Это поможет как снизить уровень тревожности, так и окажется полезным на практике, если все-таки возникнут перебои с электроснабжением.

    Как защитить технику?

    Защита может потребоваться не только нашему здоровью, но и электронным приборам, которые мы используем каждый день. Так, заранее зная о приближении этого явления, вы можете зарядить устройства, в том числе мобильные телефоны и ноутбуки, что позволит минимизировать риск повреждения оборудования, если подключать его в опасный период.

    Кроме того, не помешает отключить ненужную электронику. Это позволит снизить риски повреждения вашей техники. Отключите устройства от сети, если не используете их в данный момент.

    Также советуют избегать использования электронных приборов на открытом воздухе в период высокой активности Солнца – есть угроза поражения электрическим разрядом.

    Прогнозы бурь не всегда точны, но они позволяют подготовиться к возможным негативным последствиям.

    Магнитные бури в 2024 году: прогноз на сегодня

    Магнитная буря среднего уровня G2, согласно прогнозу РАН, продлится на Земле с 9 августа по 11 августа. Пик придется на полночь по московскому времени с субботы на воскресенье.

    Согласно прогнозу на август, составленному российской Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, новая мощная магнитная буря накроет Землю ближе к концу месяца, 25–27 августа. Прогнозируемые волнения обозначены высоким – красным – уровнем.

    Частота магнитных бур в ближайшие пару лет, согласно прогнозам, будет увеличиваться. Это объясняется 11-летним циклом солнечной активности. Когда она минимальна, то на Земле происходят одна-две бури за год, а при максимальных показателях их количество может достигать полусотни и выше.

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