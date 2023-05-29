Зеленский спел Байдену песню про F-16 Байден вымолил для себя спасительный глоток Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и президент США Джо Байден заключили долгожданную сделку: речь идет об увеличении потолка государственного долга Соединенных Штатов. «Это снимает угрозу катастрофического дефолта, защищает наше с трудом заработанное историческое восстановление экономики», – заявил Байден. Теперь эту сделку должен утвердить американский Конгресс. И сам Байден, и американская экономика получили тем самым живительный глоток – однако зависимость Америки от заемных средств только усилилась. Нажать для увеличения