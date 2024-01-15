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    15 января 2024, 20:15

    Французам не дали свергнуть африканского друга России

    Французам не дали свергнуть африканского друга России
    @ REUTERS/Vincent Bado

    Tекст: Евгений Крутиков

    Попытка государственного переворота была совершена в дружественной России африканской стране – Буркина-Фасо. Жертвой покушения должен был стать лидер страны – командующий армией капитан Ибрагим Траоре. Местные источники связывают успешное предотвращение попытки переворота с работой российских специалистов.

    Капитан Траоре и его соратники, объединенные в так называемый «Капитанский клуб», сами пришли к власти в октябре 2022 года в результате переворота. Это произошло на волне недовольства французским влиянием и неспособностью французов помочь в борьбе местного правительства с джихадистами. Затем к этому добавились и более общие антиколониальные лозунги, и новая социально-экономическая политика.

    «Капитанский клуб» – далеко не вся армия Буркина-Фасо. Это дружеская группа молодых офицеров из спецподразделения «Кобра», которое было специально создано в 2019 году для борьбы с джихадистами. При этом Траоре и его ближайшее окружение, сами будучи мусульманами и представителями народа моси, доминирующего в Буркина-Фасо, воевали с джихадистами всю свою жизнь.

    Траоре и его сторонники склонны к левому мышлению, возрождают культ и идеи Тома Санкара – знаменитого антиколониального лидера Верхней Вольты (Санкара и придумал новое название страны) 1970–1980-х годов. Вокруг Траоре уже появились гражданские советники, которые пытаются осовременить троцкистские и чегеваристские идеи Тома Санкара.

    Траоре активно ориентируется на Россию, он несколько раз приезжал в Москву. Посещал российско-африканский форум в Санкт-Петербурге. На последней неделе 2023 года в столице Буркина-Фасо Уагадугу было открыто после долгого перерыва российское посольство, а буквально на днях открылся и негосударственный Русский дом. Видимо, именно ориентация на Россию – одна из причин, по которой и была организована данная попытка переворота.

    Заговорщики, судя по всему, принадлежали к ближайшему окружению Ибрагима Траоре. Также, по косвенным данным, они стремились не убить лидера страны, а захватить его. Это общая тенденция африканских переворотов последних лет. Прямое убийство политического противника может вызвать негативную реакцию извне, а африканские политики и военные понимают, что их страны еще очень зависимы от зарубежной финансовой, экономической, технической и военной помощи. Поэтому по мелочам лучше не ссориться.

    Это минимум седьмая попытка покушения на Ибрагима Траоре за год с небольшим его нахождения у власти.

    По данным газеты ВЗГЛЯД, нынешнее покушение должно было состояться позавчера, в субботний вечер 13 января во время матча «Кубка африканских наций по футболу» (Кот-д’Ивуар – Гвинея-Бисау). Капитан Траоре предполагал смотреть матч дома, а заговорщики, соответственно, планировали взорвать его резиденцию в центре города. Кот-д’Ивуар, кстати, ожидаемо выиграл 2:0.

    Заговорщики эти были из числа военных, как и сам капитан Траоре. Предположительно, они были связаны с окружением бывшего президента страны, подполковника Поля-Анри Дамибы, которого, собственно говоря, и сверг Траоре. После захвата или убийства капитана Траоре с территории соседнего Того в Буркина-Фасо должны были вторгнуться некие силы мятежников, которых там несколько месяцев готовили французы.

    В период подготовки покушения заговорщики активно пользовались телефонами и другими средствами связи. Вот эти переговоры и были перехвачены техническими средствами, которые местные источники связывают с российской разведкой. Она якобы и передала данные Ибрагиму Траоре, и заговор был нейтрализован. В результате заговорщики были вынуждены пойти на атаку кортежа главы страны, который с недавних пор постоянно меняет свое место жительства.

    Сейчас даже нет уверенности в том, что Траоре вообще находился в этом кортеже. Есть предположение, что остатки группы заговорщиков были выманены на «пустой» кортеж также методами и средствами российской разведки и контрразведки.

    Сейчас идут допросы задержанных, но, скорее всего, Ибрагим Траоре отнесется к заговорщикам гуманно. Он, как уже сказано, сторонник идей Тома Санкара, который выступал за «африканский гуманизм». Не поступало пока и сообщений об аресте или объявлении в розыск подполковника Дамиба.

    Надо сказать, что ситуация в Буркина-Фасо для большого друга России капитана Траоре выглядит тревожно. Опасность исходит в первую очередь из той же военной среды, к которой и принадлежит лидер страны. А подпитку получает от некоторой части офранцуженного городского населения и, конечно, непосредственно Парижа. Но французы лишь используют в своих целях клубок местных противоречий.

    Политические и социально-экономические взгляды Ибрагима Траоре и всего «Капитанского клуба» импонируют не всем гражданам Буркина-Фасо. Существует значимый слой франкофонного городского населения. И этому слою чужды санкаристские идеи равенства, социалистического общества, панафриканизма. Это именно тот слой, с которым активно работали французы.


    С другой стороны, для провинциального населения идеи санкаризма слишком сложны. В итоге Траоре и «Капитанский клуб» в основном поддерживают маргинальные слои населения, а общий энтузиазм антиколониальной борьбы после переворота 2022 года стал постепенно угасать.

    Французы имеют огромный опыт работы в местных общественных структурах, культурной среде и в политических интригах. Подполковник Поль-Анри Дамиба, свергнутый капитаном Траоре, хоть публично ни в чем не участвует, но пользуется широкой поддержкой в армии и среди профранцузских слоев населения.

    Сам он как раз абсолютно человек Парижа. А Траоре, соответственно, в этой системе координат условно можно называть человеком Москвы.

    У Траоре есть явные затруднения с реализацией его политической программы, и они вызваны в значительной мере отсутствием нужного опыта. В окружении Траоре практически нет людей старше 40 лет и особенно офицеров «старой» армии. «Капитанский клуб» слишком молод. Кроме тотальной войны в пустыне, у этих революционеров нет какого-либо иного жизненного опыта. Бывший глава Генерального штаба Буркина-Фасо Давид Кабре, который активно помогал капитану Траоре прийти к власти, сейчас в почетной ссылке.

    Гражданские чиновники или равнодушны к санкаризму Траоре, или даже саботируют социальные инициативы главы страны. В армии, кроме спецподразделений, растет недоверие. То же касается и спецслужб. А перестроить спецслужбы за столь короткий срок невозможно даже при привлечении советников из дружественных стран. Спецслужбы всегда нуждаются в национальной идее, а санкаризм пока такого статуса в Буркина-Фасо не получил.

    Иначе говоря, правительство Траоре нуждается сегодня не только в военно-политической помощи, но и в идейной, и в любой другой. В этом контексте понятна и та спешка, с которой Москва вела восстановление посольства. Можно, конечно, надеяться, что Ибрагим Траоре справится и сам. Но частота всякого рода покушений и заговоров не может не настораживать. Как и активность французов из соседних стран. Могут ведь и попасть в какой-то момент.

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