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    19 августа 2023, 09:25

    Турция прибирает к рукам наследие Каддафи

    Тюрколог Полина Беккер: Часть жителей Ближнего Востока пойдет за Эрдоганом

    Турция прибирает к рукам наследие Каддафи
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Поступают все новые сигналы о расширении турецкой экспансии в регионе Средиземного моря. Последним таким сообщением стали спекуляции о размещении турецкой военной базы в Ливии. Как Эрдогану удаются такие успехи, почему их не стоит преувеличивать – и какую выгоду из происходящего может извлечь Россия?

    «Убийство Каддафи было серьезной ошибкой… С его смертью в Ливию и Африку пришла нестабильность». Эти слова на днях изрек Антонио Таяни – министр иностранных дел Италии. Той самой Италии, которая в свое время в рамках НАТО поучаствовала в свержении Каддафи. «Он был точно лучше, чем те, кто пришли после него. После него пришел терроризм», – резюмирует министр.

    Однако Италию волнуют иные пришедшие после Каддафи – не столько терроризм, сколько Турция. За последние годы Анкара полностью взяла под контроль западную часть Ливии и прямым текстом говорит о том, что именно она будет определять процессы на этой территории, являющейся подбрюшьем Европы, поставщиков углеводородов, а также перспективным экспортером незаконных мигрантов и терроризма в ЕС.

    Советы, от которых нельзя отказаться

    По словам турецкого министра обороны Яшара Гюлера, в Ливии не наступит стабильность «без Турции, которая хочет создать единую ливийскую армию». «Мы действуем по принципу “Ливия для ливийцев”… и у нас уже размещено четыре военно-тренировочных центров, чтобы сотрудничать и давать советы», – продолжает министр.

    Местные же считают, что речь не о советах, а указаниях. «Мы раньше контролировали ряд позиций, а теперь нас всего лишили. Мы теперь ничего не контролируем, а Турция контролирует все – даже внешнюю политику страны», - возмущается лидер одного из ливийских ополчений Салах Бади.

    Своего рода символом турецкого присутствия станет, по всей видимости, аренда ливийского порта в городе Хомс (не путать с сирийским Хомсом), где Турция может разместить военно-морскую базу. И не только базу, но и перевалочный пункт – порт Хомс является одним из крупнейших в Ливии.

    Да, власти страны информацию опровергают – но лишь потому, что жители Хомса выступили против турецкого военного присутствия. По всей видимости, с ними будет проведена соответствующая работа.

    Расползлась

    Конечно, итальянцы пытаются потеснить турок из европейского подбрюшья. Для этого Рим в июле 2023 года даже принял решение о возобновлении прямых пере в Ливию (нарушив тем самым запрет на перелеты в Ливию европейских перевозчиков, изданный Еврокомиссией в декабре 2014 года).

    Однако, во-первых, этот бунт Италии против евросоюзовских норм все-таки носит локальный характер – в целом же итальянская внешняя политика на африканском направлении вынуждена идти в неуклюжей, неповоротливой общеевропейской колее. Во-вторых, Турция закрепляется не только в Ливии, но во всем регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

    Да, в восточной части Ливии сидят турецкие враги – местные элиты во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которые ориентировались на Египет. А Египет занимал враждебную Турции позицию еще с начала нулевых годов.

    Однако недавно Анкара и Каир все-таки смогли найти общий язык и встать на путь нормализации отношений. Причиной этому стали экономические трудности в Египте, а также осознание того, что конфликт между одними из ключевых игроков на Ближнем Востоке принесет выгоды лишь их врагам. И если сейчас Египет и Турция окончательно договорятся по Ливии, то это еще больше развяжет Эрдогану руки.

    Забыли из-за прагматизма

    Нормализация турецко-египетских отношений шла рука об руку с нормализацией турецко-саудовских и турецко-эмиратских отношений. Все 2010-е Турция и Саудовская Аравия находились в конфликте. Обе страны претендовали лидерство на Ближнем Востоке, обе поддерживали разные силы в ходе арабской весны. Турки – «Братьев-Мусульман», а саудиты – всех, кроме «Братьев Мусульман», которых с их концепцией демократического ислама в Эр-Рияде на дух не переносили.

    Апофеозом двустороннего конфликта стала история с Джамалем Хашогги – американским журналистом саудовского происхождения. В 2018 году его заманили в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где убили и расчленили из-за его конфликта с де-факто лидером КСА Мохаммедом бин Салманом.

    Турецкая разведка каким-то образом получила видеозапись расправы и слила информацю как прессе, так и западным лидерам. В результате Мохаммед бин Салман на несколько лет стал нерукопожатным для Запада.

    Однако и здесь стороны в итоге нашли общий язык. В конце июля 2023 года Реджеп Эрдоган совершил турне в Персидский Залив, откуда вернулся с рядом торгово-экономических соглашений. Объем сделок только с ОАЭ составил порядка 50 млрд долларов. В сделки входили и контракты на продажу местным монархиям турецкого оружия.


    Одной из причин стала прагматизация региональной политики. Как отмечают некоторые СМИ, Саудовская Аравия, ОАЭ и прочие богатые монархии Залива в последнее время имеют все основания сомневаться в надежности американских гарантий. И поэтому ищут других друзей, способных оказывать военно-техническую поддержку.

    Большой кусок

    Казалось бы, в этой ситуации итальянцам и другим европейцам ловить нечего – Турция восстанавливает свою «османскую» сферу влияния и возвращает Северную Африку и значительную часть Ближнего Востока под свой контроль. Однако все не так просто. Регион слишком большой.

    «Эрдоган сильный лидер, и можно предположить, что часть жителей Ближнего Востока пойдет за ним. Однако на любую внешнеполитическую деятельность нужны деньги.

    И учитывая то, что у Турции есть долги, вряд ли можно о говорить о каких-то успехах», – поясняет газете ВЗГЛЯД тюрколог, обозреватель портала Stanradar Полина Беккер.

    «Турция ведет большую дипломатическую работу в арабских странах и Северной Африке, но я бы не преувеличивал ее успех. У Анкары элементарный дефицит средств для каких-либо внешних проектов. Даже любимый проект Эрдогана Организация Тюркских Государств больше хлопает крыльями, нежели летает. Поэтому претензии на авторитет на том же Ближнем Востоке у Анкары есть, только он слабо обеспечен, как и их национальная валюта», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

    Проглотить же этот кусок Турция может только в том случае, если поделит его с теми странами, которые (в отличие от итальянцев или французов) готовы работать вместе, а не отбирать у турок их долю. То есть с Россией, которая а) всегда готова к сотрудничеству и б) всегда держит слово по отношению с теми, кто с ней сотрудничает. Именно поэтому при всех турецко-египетских конфликтах в Ливии именно России удалось найти компромисс между противоборствующими сторонами и при этом ни с кем не поссориться.

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