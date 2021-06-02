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В Ростуризме назвали возможные сроки начала туров в Турцию

2 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:49  |  vz.ru
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Шесть главных разногласий России и США перед встречей Путина и Байдена

У Байдена и Путина много тем для дискуссий Михаил Метцель/ТАСС,
Pool/CNP/Global Look Press
На предстоящей уже через две недели встрече Владимира Путина и Джо Байдена «повестки дня США и РФ не совпадают». Такими словами в МИД РФ дают понять масштаб проблем, с которыми столкнутся лидеры двух государств во время переговоров. В чем именно заключается несовпадение повестки, что будет требовать Вашингтон от Москвы и наоборот – и по каким вопросам все же есть шанс договориться? Подробности...
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Как американцы создали главные заводы СССР

Строительство Магнитогорского металлургического комбината. Рабочими были русские, ведущими инженерами – американцы РИА Новости
Ровно 90 лет назад, 1 июня 1931 года, был заключен контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. Это был лишь один из множества примеров того, как руками иностранных специалистов создавалась индустриальная мощь Советского Союза.  Подробности...
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Москва посадила американских дипломатов на короткий поводок

Россия и США постепенно возвращаются к жестким правилам холодной войны Yuri Kochetkov/EPA/ТАСС
Накануне саммита Владимира Путина и Джо Байдена российский МИД объявил о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше. Впредь американские дипломаты будут обязаны согласовывать с Москвой свои поездки по России. Почему МИД решился на «некомфортный сигнал» именно сейчас и как он отразится на переговорах двух лидеров? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Донецк надеется, что Донбасс повторит путь Крыма

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Люди верят, что только Россия может принести мир и стабильность на донбасскую землю. И с этим, конечно, а не отменами комендантского часа, связан тот минимальный уровень оптимизма, который еще теплится в жителях Донбасса. Подробности...

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Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Скоро в Армении пройдут, пожалуй, самые важные парламентские выборы со времен получения независимости. Важные не только для этой республики, но и для России. Значит, Москве нужно за этими выборами следить и не позволять другим использовать российский фактор. Подробности...
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Протасевич лишил белорусскую оппозицию поддержки из России

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
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    Москва посадила американских дипломатов на короткий поводок

    Россия и США постепенно возвращаются к жестким правилам холодной войны    2 июня 2021, 14:58
    Фото: Yuri Kochetkov/EPA/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Елена Лексина

    Накануне саммита Владимира Путина и Джо Байдена российский МИД объявил о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше. Впредь американские дипломаты будут обязаны согласовывать с Москвой свои поездки по России. Почему МИД решился на «некомфортный сигнал» именно сейчас и как он отразится на переговорах двух лидеров?

    Во вторник МИД России предупредил США о грядущих «некомфортных сигналах». «Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы – я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне – для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», – заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Уже в среду стало известно о первом из таких сигналов – правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.

    «По срокам я не могу говорить, когда это произойдет. Есть некоторые другие моменты, которые мы в закрытом режиме доводим до американцев», – сказал Рябков, подчеркнув, что эти «некомфортные сигналы» не связаны с предстоящим саммитом России и США.

    Ранее в апреле глава МИД Сергей Лавров также анонсировал скорое прекращение свободных поездок дипломатов США по России. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – заявил министр.

    Напомним, поводом для подобных шагов стало решение Вашингтона продолжить санкционное давление на Москву, включающее в себя высылку 10 российских дипломатов. В ответ, помимо зеркальной высылки американцев, Москва объявила о прекращении деятельности фондов и НКО, финансирующихся Госдепом и другими госструктурами, а также введением персональных санкций против чиновников администрации Белого дома. Также американской дипмиссии запретили нанимать на работу россиян. Вместе с тем, прекращена практика регулярных краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию.

    Кроме того, США оказались в списке недружественных государств. «Возможно, намерение МИД России обязать американских дипломатов согласовывать поездки по России связано с внесением США в этот список. До сих пор статус таких государств и терминология недостаточно прояснены. Однако такое «членство», вероятно, означает наличие разного рода дополнительных специальных ограничений, включая и ограничения деятельности представителей этих стран», – считает политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    По его словам, свободное перемещение по территории РФ – это некая развитая форма уведомления по сравнению с тем, что было во времена холодной войны. «Тогда и советские дипломаты в США, и американские в СССР не могли свободно перемещаться по стране пребывания. Для этого нужно было получить специальное разрешение. И сейчас, по всей видимости, мы возвращаемся к этой практике», – считает собеседник.

    «И поскольку по многим параметрам между Россией и США идет подобие холодной войны, мы восстанавливаем прежние нормы взаимодействия. Так, в начале был объявлен запрет на наем россиян на работу в американскую дипмиссию. А денонсация меморандума об открытой суше – это, видимо, следующая мера подобного рода», – добавил эксперт.

    Что касается анонсированных замглавы МИД Сергеем Рябковым «некомфортных сигналов» для США в преддверие встречи лидеров государств, то эксперт рассматривает это как ответ на слова Джо Байдена о намерении поднять тему прав человека на саммите. «Это такой обмен риторикой на фоне подготовки к саммиту. Я бы не обращал на такие высказывания слишком много внимания», – отметил Лукьянов.

    Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов придерживается схожей точки зрения. «Есть определенная логика в той дипломатической войне, которая ведется между Москвой и Вашингтоном на протяжении последних нескольких лет. Мы постепенно возвращаемся к жестким правилам советского периода», – полагает политолог.

    Эксперт также заметил, что российский МИД мог попридержать это решение до встречи Владимира Путина и Джо Байдена, но с другой стороны – «переговоры президентов могут изменить динамику российско-американских политических отношений». «Может быть, встреча развяжет узлы, которые завязались в последние годы между нашими странами. Тем более, что Байден, в отличие от Трампа, должен лучше понимать специфику дипломатической работы. Поэтому любые ограничения могут быть сняты, если будет соответствующее решение глав государств», – отмечает Кортунов.

    В то же время эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко счел решение российского МИД зеркальным ответом на действия Вашингтона десятилетней давности. «Тогда США ввели жесткое правило, согласно которому работающие в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке российские дипломаты не должны выезжать за пределы города. Для дальних поездок требуется особое разрешение», – напомнил Ткаченко.

    «А в отношении сотрудников нашего посольства ситуация стала еще более сложной из-за санкционной политики Барака Обамы, который существенно ограничил зону перемещения наших дипломатов. Поэтому текущие действия Москвы – это лишь зеркальный ответ, призванный уравнять позиции сторон накануне переговоров Путина и Байдена», – добавляет собеседник.

    «При этом со стороны Белого дома стоит ожидать крайне негативную реакцию на такой шаг,

    – считает политолог-американист Малек Дудаков. – Сейчас дело идет к саммиту лидеров двух стран. И США хотели бы достичь нормализации отношений с Россией. Но сообщение о денонсации меморандума станет для Белого дома проблемой».

    «Политика США последних лет действительно вынуждает Кремль отказываться от продления международных договоров. При этом американцы будут настаивать на том, чтобы со стороны Москвы не было подобных инициатив, потому как «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», – отметил собеседник. – Если Штаты выходят из Договора по открытому небу, то они могут себе это позволить, а Россия, по мнению Госдепа, не имеет права поступать похожим образом. Это же касается и других договоров и меморандумов».

    «Таким образом российская сторона показывает, что не ожидает прорывов от предстоящего саммита. Москве он нужен в меньшей степени, чем США. И Кремль тем самым демонстрирует, что намерен защищать национальные интересы, даже если это приведет к дальнейшему ухудшению отношений с США», – резюмировал Дудаков.

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