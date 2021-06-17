Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Эрдоган заявил о планах создать военную базу в Азербайджане

17 июня, четверг  |  Последнее обновление — 15:33  |  vz.ru
Разделы

Рынку недвижимости обещают падение цен

Эксперты сказали, когда недвижимость в России начнет дешеветь Валерий Шарифулин/ТАСС
Россию ждет ипотечный бум второй год подряд, несмотря на безудержный рост цен на недвижимость. Такие ожидания транслируют Банк России и ВТБ. С другой стороны, искусственный интеллект предсказал, когда цены на жилье в России прекратят увеличиваться и начнут наконец падать. Что ждать от рынка недвижимости в этом году?  Подробности...
Перейти в раздел…

Между Россией и США промелькнули зарницы доверия

Владимир Путин и Джо Байден быстро нашли общий язык Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин и Джо Байден позитивно оценили прошедшие в Женеве переговоры. Их главным итогом стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Начнут страны и консультации по вопросам стратегической стабильности. Эксперты полагают, что переговоры в Женеве можно расценивать как сигнал к нормализации отношений между двумя странами. Подробности...
Перейти в раздел…

Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Абхазии стреляют в российских туристов

Российские туристы могут чувствовать себя в Абхазии в безопасности Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Экстренное совещание с руководством силовых структур провел президент Абхазии Аслан Бжания – он потребовал усилить меры безопасности туристов. Двое россиян, напомним, получили многочисленные пулевые ранения при нападении на них местного жителя. Действительно ли преступление было вызвано короткими шортами российских туристок и насколько безопасно отдыхать сегодня в Абхазии? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Нам нужна собственная инфраструктура признания

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наших творцов и вообще всех, что делает что-то общественно значимое, гладят по головке чужие дяди. И сахарок им дают тоже не наши. И эта наша несуверенность – мина замедленного действия. И эта мина уже однажды сработала, сыграв свою роль в нашем поражении в холодной войне. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Россия не верит в глобальное потепление, но уже играет по правилам Греты Тунберг

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Значительная часть российской бизнес-элиты, как и большая часть общества, ни в какое глобальное изменение климата не верит. А если и верит, то считает, что оно лишь на благо северной стране. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Путину и Байдену стало все понятно

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
В отношениях России и США установлено некоторое равновесие уважительной враждебности. Как отметил Владимир Путин, сторонам понятно, что каждая из них имеет в виду. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Как США вмешались в выборы в России

«Красная линия» для России и НАТО

Байден на «сосисочной войне»

Перейти в раздел…

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
Подробности...

Празднование Дня России 12 июня

12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
  • Англия

  • Бельгия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Португалия

  • Россия

  • Франция

  • Хорватия

  • Другая страна
Электросамокаты на улицах города – это в первую очередь:
  • Удобство

  • Опасность
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Эрдоган заявил о планах создать военную базу в Азербайджане
    В Кремле подтвердили готовность Путина встретиться с Зеленским Шарий: Встреча Путина и Байдена показала потерю интереса к Украине Рошаль призвал сделать COVID-вакцинацию обязательной Синоптик сказал, когда в Крыму прекратятся ливни
    Москва назвала важный итог саммита России и США в Женеве Захарова высмеяла драку депутатов Рады МВД впервые раскрыло статистику ДТП с электросамокатами Футболисту Кристиану Эриксену имплантируют стимулятор сердца
    Песков уточнил время выполнения достигнутых Путиным и Байденом договоренностей Нидерланды заявили о непричастности истребителя ВВС Украины к крушению рейса MH17 Грузинские гастарбайтеры в Германии оказались в уничижительных условиях На Украине показали видео с «уничтожением» российского танка Т-90

    «глупость и некомпетентность»


    Погребинский оценил слова Зеленского о подгузниках и войне

    «плавают так весь день»


    В Крыму объяснили действия плывущих за лодкой Аксенова мужчин

    аргументы и лозунги


    В соцсетях указали на контрастные отличия итоговых пресс-конференций Путина и Байдена

    Видео

    саммит президентов


    Западные СМИ: Путин троллил Америку и уехал из Женевы с победой

    ипотечный бум


    Рынку недвижимости обещают падение цен

    «электоральное чудо»


    Как Америка сохранила Ельцина президентом

    прибыльный бизнес


    Русский язык заинтересовал Зеленского материально

    интернет-фрики


    Сергей Мардан: Моргенштерн, Бузова и Дудь – герои нашего времени

    вершина успеха


    Тимофей Бордачёв: Байден для Европы оказался хуже Трампа

    ломать нечего


    Максим Соколов: Почему «раскололся» Протасевич

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?

    Почему в Абхазии стреляют в российских туристов

    Российские туристы могут чувствовать себя в Абхазии в безопасности    17 июня 2021, 15:02
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Экстренное совещание с руководством силовых структур провел президент Абхазии Аслан Бжания – он потребовал усилить меры безопасности туристов. Двое россиян, напомним, получили многочисленные пулевые ранения при нападении на них местного жителя. Действительно ли преступление было вызвано короткими шортами российских туристок и насколько безопасно отдыхать сегодня в Абхазии?

    Прежде всего стоит заметить, что в курортный сезон практически все туристически важные регионы и отдельные страны переходят в режим информационной войны друг с другом. СМИ с апреля по сентябрь пестрят публикациями, в которых объясняется, что в Крыму дорого и «украинский» сервис, в Сочи грязно и много народу, Геленджик для нищебродов, Анапа бессмысленна и тому подобное. В допандемийные времена к этому хору подключалась Турция. Абхазию всегда обвиняли в отсутствии безопасности и в слишком критичном отношении некоторой категории местных жителей к внешнему виду туристов, особенно женского пола.

    Кроме того, «информационная война туризма» в абхазском случае весьма политизирована. Бывает, что критические публикации об Абхазии, особенно об отношении местных к российским туристам, инспирируются из Грузии. Грузинские сайты увлеченно коллекционируют весь негатив, который можно собрать об Абхазии. В России этот негатив смакуют в основном либеральные СМИ. Абхазия и Южная Осетия рассматриваются либералами как «российский проект», а значит, его требуется постоянно критиковать.

    И тут такой случай в разгар сезона. Подарок просто. Так что все-таки произошло и насколько верны представления об особенностях отдыха в Абхазии?

    Дело было примерно так (следствие продолжается, потому эта лишь приблизительное, а не окончательное изложение событий, и один важный момент до сих пор не ясен). Двое россиян, Филоян и Салимгариев, оба 1985 года рождения, заселились 13 июня в гостиницу «Самшитовая роща», что расположена на Пицундском полуострове на берегу моря. Там они встретились с двумя девушками, с которыми были давно знакомы. «Давно знакомы» – это важная деталь. Просто пары добирались в Абхазию по отдельности. Пробыть в «Самшитовой роще» они планировали три дня.

    Вечером 14 июня они вчетвером пошли в ресторан «Апсны» на гостиничной территории, у которого открытая терраса. Там они сидели за столиком. Примерно в полночь к ним вдруг подошел мужчина. После короткой словесной перепалки мужчина достал пистолет и принялся стрелять по ногам туристов. Местная милиция путается: по словам местных правоохранителей, он выстрелил восемь раз, но у Филояна и Салимгариева на двоих девять ранений, все в области ног и паха. На любительском видео, которое снимали с соседнего ресторанного столика, слышны шесть выстрелов.

    Одна из пуль срикошетила и попала в самого стрелявшего. Он, кстати, тоже госпитализирован.

    Есть две версии мотивов стрелка. По основной – мужчина принялся приставать к девушкам, но получил отпор от молодых людей («они попросили его не мешать отдыхать», говорит друг пострадавших), оскорбился до глубины души и достал пистолет. По другой версии, внешний вид девушек, одетых в шорты, показался ему вызывающим. Впрочем, одно другому не мешает. Есть такая категория южных мачо, которые шорты считают признаком доступности девушки, а также не соответствующими мифически строгим моральным ценностям местного населения.

    Нападавший, однако, совсем не мачо. Щуплый, почти хилый, не симпатичный. Дмитрий Викторович Пилия, 1976 года рождения, уроженец и житель селения Лыхны. О его роде занятий ничего не известно, скорее всего, этих занятий у него просто нет. Ранее гражданин Пилия неоднократно привлекался за различные правонарушения. Более того. Этот гражданин с мая находится под подпиской о невыезде как раз по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. 4 июня его дело было передано в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.

    «Самшитка» – последнее, что успел построить на просторах Советского Союза для своих сотрудников КГБ СССР. В 1990-1991 годах эту гостиницу смело можно было назвать самой современной в Абхазии. Война ее практически не затронула, а затем ей управляли родственники первого президента РА Владислава Ардзинбы. В 1990-2000-х годах, как и сейчас, она вполне соответствовала среднестатистическому «турецкому уровню». В силу этого у «Самшитки» долго был статус неофициальной правительственной гостиницы. Там останавливались российские делегации, включая депутатов Государственной думы, прочие официальные лица и те, кого связывают дружеские отношения с Сухумом. Очевидные достоинства – собственный пляж, отсутствие навязчивости и как раз безопасность.

    Территория гостиницы обнесена забором, КПП только один. Есть охрана. Местные туда заходят нечасто. Кроме того, гостиница расположена в отдалении от населенных пунктов. Просто так пешком туда не прогуляешься. Но Пилия как-то зашел. Ночью. С пистолетом. В ресторан.

    Президент Бжания распорядился проверить все гостиницы на предмет безопасности и наличие видеонаблюдения. Все бегают и лихорадочно что-то делают. Другой дело, что Пилия мог пройти на территорию «Самшитки» «чисто по-братски», то есть коррупционным образом, а от этого никакое видеонаблюдение не спасает. Это исключительно вопрос местной культуры и менталитета.

    Руководство «Самшитки» повело себя странно. Сперва оно молчало, а затем директор Игорь Акалович стал рассказывать, что пострадавшие сами вели себя предыдущим вечером буйно, на них якобы жаловались соседи, а в медчасти «обратили внимание на их странное состояние». «В медицинском блоке на них обратили внимание, главврач сказал, что с ними что-то не так. Возможно, у них было какое-то нервное возбуждение или были выпившие, не могу сказать точно. Вечером гости жаловались на шум и вызвали охрану. Как раз эти двое мужчин были там», – рассказал директор пансионата в интервью Sputnik Абхазия. Это вообще-то ни в какие ворота не лезет. Это в них стреляли, а не они в Пилию. Так что у кого там «нервное возбуждение» – вопрос понятный.

    Отдельная история с претензиями местных к внешнему виду туристов, что часто становится оправданием хамства и даже насилия. Вот и сейчас в абхазском сегменте социальных сетей развернулась «дискуссия о шортах».

    При этом надо отметить, что в целом абхазское общество движется в правильном направлении. Еще несколько лет назад нашлось бы множество защитников Пилии, поскольку «эти русские все проститутки», «разгуливают в неприличной одежде», а мы тут высокоморальные джигиты. Ведь якобы именно одежда девушек стала причиной того, что нападавший предъявил претензии компании, мирно сидевшей за столиком в ресторане. Сейчас же большинство ужасается и считает, что такие, как Пилия, портят имидж республики. И это никакое не разрушение традиционных ценностей, а скорее наоборот. Сегодня в Абхазии нормально относиться к туристам так же уважительно, как и к членам своей семьи, а не исходить злобой в адрес тех, кто иначе выглядит и не носит традиционную одежду, но при этом вам же и платит немалые деньги.

    Повторим. Стрельба произошла ночью на закрытой территории режимной, охраняемой гостиницы. Конечно, ходить в купальнике по центру Сухума не следует. Не следует ходить в купальнике вообще по любому городу, пусть и курортному. Всему свое место и время. Но это – курортная гостиница. Там люди в море купаются на огороженном пляже. И в чем хотят – в том и ходят. Она для того и закрытая.

    Во-вторых, нет никаких высокоморальных джигитов, чья душа страдает при виде «неприлично» одетых туристок. Вот как раз не душа у них страдает. Эта специфическая особенность ряда южных народов. Но если в Италии все ограничится свистом в спину красивой девушке, что многие воспринимают как безобидный комплимент, то излишняя брутальность и самоуверенность на берегах Черного моря может повлечь за собой неприятные последствия. Все это следствие не только войны, послевоенной разрухи и бедности. На Кавказе некоторая часть населения привыкла считать, что туристки по определению едут туда «за приключениями». А иногда просто не знают, как вести себя иначе, кроме как демонстрировать обостренный мачизм.

    Миф о высокоморальных джигитах имеет и оборотную сторону. Зачастую записные «борцы с шортами» – откровенные лицемеры. У полиции Сочи длинный список тех, кто регулярно посещает местные бордели. А что? Им можно. Это же в России, а у себя – ни-ни.

    Хрестоматийный случай был в прошлом пандемийном году. В Абхазии был развернут российский полевой антиковидный госпиталь. Местному чиновнику районного масштаба поручили обеспечить врачам и медсестрам культурный досуг. Он не придумал ничего лучше, как повести женщину-врача на шашлыки, а затем принялся домогаться. Она отбилась, добежала до российского посольства, попросила помощи и написала бумагу в милицию. Скандал дипломатического уровня. А этот-то тип был убежден, что она согласна, поскольку согласилась пойти с ним ресторан. У него так мозги устроены, его так с детства воспитывали.

    Кроме того, в Абхазии за последние десятилетия сложилось общество, где оружие – норма, а брутальность поведения – признак «настоящего мужчины». Отсюда, кстати, и высокая смертность молодежи в ДТП. Джип джигиту давно заменил скакуна. Это превратилось в национальную эпидемию до такой степени, что несколько подряд президентов Абхазии пытались разработать специальную программу, чтоб молодежь перестала демонстрировать свою крутизну путем гонок по серпантинам с летальным исходом.

    Последний раз подобное нападение на туристов произошло в Абхазии в 2017 году. Это был чистой воды разбой. Двое братьев-неадекватов напали на две семьи туристов. Одного мужчину убили сразу (он оказал сопротивление), другого отправили в банкомат снимать деньги, а женщин и детей взяли в заложники, пока денег не принесет. Резонанс был огромный.

    Бывали случаи грабежей автобусов. Иногда не всегда нормально ведет себя местная ГАИ. Нарушивший правила дорожного движения турист на своей машине – это источник заработка. Но в целом такие вопиющие случаи единичны. По теории вероятности в такую историю можно попасть на любом курорте. В целом в современной Абхазии достаточно элементарной гигиены поведения, чтобы избежать неприятных неожиданностей при общении с местным населением. Хотя, разумеется, от таких персонажей, как Пилия, не застрахован никто.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •