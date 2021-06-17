Почему в Абхазии стреляют в российских туристов

Экстренное совещание с руководством силовых структур провел президент Абхазии Аслан Бжания – он потребовал усилить меры безопасности туристов. Двое россиян, напомним, получили многочисленные пулевые ранения при нападении на них местного жителя. Действительно ли преступление было вызвано короткими шортами российских туристок и насколько безопасно отдыхать сегодня в Абхазии?

Прежде всего стоит заметить, что в курортный сезон практически все туристически важные регионы и отдельные страны переходят в режим информационной войны друг с другом. СМИ с апреля по сентябрь пестрят публикациями, в которых объясняется, что в Крыму дорого и «украинский» сервис, в Сочи грязно и много народу, Геленджик для нищебродов, Анапа бессмысленна и тому подобное. В допандемийные времена к этому хору подключалась Турция. Абхазию всегда обвиняли в отсутствии безопасности и в слишком критичном отношении некоторой категории местных жителей к внешнему виду туристов, особенно женского пола.

Кроме того, «информационная война туризма» в абхазском случае весьма политизирована. Бывает, что критические публикации об Абхазии, особенно об отношении местных к российским туристам, инспирируются из Грузии. Грузинские сайты увлеченно коллекционируют весь негатив, который можно собрать об Абхазии. В России этот негатив смакуют в основном либеральные СМИ. Абхазия и Южная Осетия рассматриваются либералами как «российский проект», а значит, его требуется постоянно критиковать.

И тут такой случай в разгар сезона. Подарок просто. Так что все-таки произошло и насколько верны представления об особенностях отдыха в Абхазии?

Дело было примерно так (следствие продолжается, потому эта лишь приблизительное, а не окончательное изложение событий, и один важный момент до сих пор не ясен). Двое россиян, Филоян и Салимгариев, оба 1985 года рождения, заселились 13 июня в гостиницу «Самшитовая роща», что расположена на Пицундском полуострове на берегу моря. Там они встретились с двумя девушками, с которыми были давно знакомы. «Давно знакомы» – это важная деталь. Просто пары добирались в Абхазию по отдельности. Пробыть в «Самшитовой роще» они планировали три дня.

Вечером 14 июня они вчетвером пошли в ресторан «Апсны» на гостиничной территории, у которого открытая терраса. Там они сидели за столиком. Примерно в полночь к ним вдруг подошел мужчина. После короткой словесной перепалки мужчина достал пистолет и принялся стрелять по ногам туристов. Местная милиция путается: по словам местных правоохранителей, он выстрелил восемь раз, но у Филояна и Салимгариева на двоих девять ранений, все в области ног и паха. На любительском видео, которое снимали с соседнего ресторанного столика, слышны шесть выстрелов.

Одна из пуль срикошетила и попала в самого стрелявшего. Он, кстати, тоже госпитализирован.

Есть две версии мотивов стрелка. По основной – мужчина принялся приставать к девушкам, но получил отпор от молодых людей («они попросили его не мешать отдыхать», говорит друг пострадавших), оскорбился до глубины души и достал пистолет. По другой версии, внешний вид девушек, одетых в шорты, показался ему вызывающим. Впрочем, одно другому не мешает. Есть такая категория южных мачо, которые шорты считают признаком доступности девушки, а также не соответствующими мифически строгим моральным ценностям местного населения.

Нападавший, однако, совсем не мачо. Щуплый, почти хилый, не симпатичный. Дмитрий Викторович Пилия, 1976 года рождения, уроженец и житель селения Лыхны. О его роде занятий ничего не известно, скорее всего, этих занятий у него просто нет. Ранее гражданин Пилия неоднократно привлекался за различные правонарушения. Более того. Этот гражданин с мая находится под подпиской о невыезде как раз по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. 4 июня его дело было передано в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.

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«Самшитка» – последнее, что успел построить на просторах Советского Союза для своих сотрудников КГБ СССР. В 1990-1991 годах эту гостиницу смело можно было назвать самой современной в Абхазии. Война ее практически не затронула, а затем ей управляли родственники первого президента РА Владислава Ардзинбы. В 1990-2000-х годах, как и сейчас, она вполне соответствовала среднестатистическому «турецкому уровню». В силу этого у «Самшитки» долго был статус неофициальной правительственной гостиницы. Там останавливались российские делегации, включая депутатов Государственной думы, прочие официальные лица и те, кого связывают дружеские отношения с Сухумом. Очевидные достоинства – собственный пляж, отсутствие навязчивости и как раз безопасность.

Территория гостиницы обнесена забором, КПП только один. Есть охрана. Местные туда заходят нечасто. Кроме того, гостиница расположена в отдалении от населенных пунктов. Просто так пешком туда не прогуляешься. Но Пилия как-то зашел. Ночью. С пистолетом. В ресторан.

Президент Бжания распорядился проверить все гостиницы на предмет безопасности и наличие видеонаблюдения. Все бегают и лихорадочно что-то делают. Другой дело, что Пилия мог пройти на территорию «Самшитки» «чисто по-братски», то есть коррупционным образом, а от этого никакое видеонаблюдение не спасает. Это исключительно вопрос местной культуры и менталитета.

Руководство «Самшитки» повело себя странно. Сперва оно молчало, а затем директор Игорь Акалович стал рассказывать, что пострадавшие сами вели себя предыдущим вечером буйно, на них якобы жаловались соседи, а в медчасти «обратили внимание на их странное состояние». «В медицинском блоке на них обратили внимание, главврач сказал, что с ними что-то не так. Возможно, у них было какое-то нервное возбуждение или были выпившие, не могу сказать точно. Вечером гости жаловались на шум и вызвали охрану. Как раз эти двое мужчин были там», – рассказал директор пансионата в интервью Sputnik Абхазия. Это вообще-то ни в какие ворота не лезет. Это в них стреляли, а не они в Пилию. Так что у кого там «нервное возбуждение» – вопрос понятный.

Отдельная история с претензиями местных к внешнему виду туристов, что часто становится оправданием хамства и даже насилия. Вот и сейчас в абхазском сегменте социальных сетей развернулась «дискуссия о шортах».

При этом надо отметить, что в целом абхазское общество движется в правильном направлении. Еще несколько лет назад нашлось бы множество защитников Пилии, поскольку «эти русские все проститутки», «разгуливают в неприличной одежде», а мы тут высокоморальные джигиты. Ведь якобы именно одежда девушек стала причиной того, что нападавший предъявил претензии компании, мирно сидевшей за столиком в ресторане. Сейчас же большинство ужасается и считает, что такие, как Пилия, портят имидж республики. И это никакое не разрушение традиционных ценностей, а скорее наоборот. Сегодня в Абхазии нормально относиться к туристам так же уважительно, как и к членам своей семьи, а не исходить злобой в адрес тех, кто иначе выглядит и не носит традиционную одежду, но при этом вам же и платит немалые деньги.

Повторим. Стрельба произошла ночью на закрытой территории режимной, охраняемой гостиницы. Конечно, ходить в купальнике по центру Сухума не следует. Не следует ходить в купальнике вообще по любому городу, пусть и курортному. Всему свое место и время. Но это – курортная гостиница. Там люди в море купаются на огороженном пляже. И в чем хотят – в том и ходят. Она для того и закрытая.

Во-вторых, нет никаких высокоморальных джигитов, чья душа страдает при виде «неприлично» одетых туристок. Вот как раз не душа у них страдает. Эта специфическая особенность ряда южных народов. Но если в Италии все ограничится свистом в спину красивой девушке, что многие воспринимают как безобидный комплимент, то излишняя брутальность и самоуверенность на берегах Черного моря может повлечь за собой неприятные последствия. Все это следствие не только войны, послевоенной разрухи и бедности. На Кавказе некоторая часть населения привыкла считать, что туристки по определению едут туда «за приключениями». А иногда просто не знают, как вести себя иначе, кроме как демонстрировать обостренный мачизм.

Миф о высокоморальных джигитах имеет и оборотную сторону. Зачастую записные «борцы с шортами» – откровенные лицемеры. У полиции Сочи длинный список тех, кто регулярно посещает местные бордели. А что? Им можно. Это же в России, а у себя – ни-ни.

Хрестоматийный случай был в прошлом пандемийном году. В Абхазии был развернут российский полевой антиковидный госпиталь. Местному чиновнику районного масштаба поручили обеспечить врачам и медсестрам культурный досуг. Он не придумал ничего лучше, как повести женщину-врача на шашлыки, а затем принялся домогаться. Она отбилась, добежала до российского посольства, попросила помощи и написала бумагу в милицию. Скандал дипломатического уровня. А этот-то тип был убежден, что она согласна, поскольку согласилась пойти с ним ресторан. У него так мозги устроены, его так с детства воспитывали.

Кроме того, в Абхазии за последние десятилетия сложилось общество, где оружие – норма, а брутальность поведения – признак «настоящего мужчины». Отсюда, кстати, и высокая смертность молодежи в ДТП. Джип джигиту давно заменил скакуна. Это превратилось в национальную эпидемию до такой степени, что несколько подряд президентов Абхазии пытались разработать специальную программу, чтоб молодежь перестала демонстрировать свою крутизну путем гонок по серпантинам с летальным исходом.

Последний раз подобное нападение на туристов произошло в Абхазии в 2017 году. Это был чистой воды разбой. Двое братьев-неадекватов напали на две семьи туристов. Одного мужчину убили сразу (он оказал сопротивление), другого отправили в банкомат снимать деньги, а женщин и детей взяли в заложники, пока денег не принесет. Резонанс был огромный.

Бывали случаи грабежей автобусов. Иногда не всегда нормально ведет себя местная ГАИ. Нарушивший правила дорожного движения турист на своей машине – это источник заработка. Но в целом такие вопиющие случаи единичны. По теории вероятности в такую историю можно попасть на любом курорте. В целом в современной Абхазии достаточно элементарной гигиены поведения, чтобы избежать неприятных неожиданностей при общении с местным населением. Хотя, разумеется, от таких персонажей, как Пилия, не застрахован никто.