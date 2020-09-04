Монголы помогли США нащупать слабое место Китая

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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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«Северный поток – 2» мешает газовому блицкригу США в Европе

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Загадочное отравление Навального расставляет все на свои места: помогает наладить подпортившиеся отношения США и Германии и при этом снимает с Берлина тягостное обязательство во что бы то ни стало завершить строительство «Северного потока – 2». Подробности...
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Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
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Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
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  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
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Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
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    Монголы помогли США нащупать слабое место Китая

    Этнические монголы сопротивляются превращению в китайцев    4 сентября 2020, 19:20
    Фото: BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR/EPA/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Соединенные Штаты разворачивают холодную войну против Китая по всем фронтам. Один из них – внутрикитайский. Америка хочет развалить КНР так, как развалила Советский Союз – через стимулирование этнокультурного сепаратизма на национальных окраинах. Какими методами действуют Соединенные Штаты и почему национальная политика КНР невольно помогает им в этом?

    Разные страны решали национальный вопрос по-разному. Турция при младотурках и Германия при нацистах решали его банальным уничтожением меньшинств. Императорская Япония превращала представителей меньшинств в японцев – корейский алфавит и корейские имена, например, были фактически запрещены. По такому же пути шла и Турция при кемалистах в курдском вопросе.

    Советский Союз же проводил, по сути, самую прогрессивную и гуманную к меньшинствам политику. Москва поднимала национальные окраины из дремучих глубин ментального средневековья или родоплеменного строя, и в то же время интегрировала народы не в национальную, а в наднациональную сущность. Создавала «советских людей».

    Проект, как известно, рухнул вместе с Советским Союзом. Не столько потому, что страдал рядом недостатков, а скорее потому, что требовал исполнителей совершенно иного качества, нежели зажравшаяся и потерявшая веру в свою страну советская бюрократия 1980-х годов.

    Советский путь с китайской спецификой

    Однако китайцы, которые поначалу тоже пошли по пути создания национально-культурных автономий (в КНР этнические китайцы – ханьцы – составляют сейчас примерно 91% населения), посчитали советский опыт неудачным и опасным. Поэтому Пекин стал проводить национальную политику, похожую на японскую – подавлять идентичности и превращать нацменьшинства (уйгуров, монголов, тибетцев) не в китайцев, а в ханьцев.

    В перспективе китайские власти, видимо, намерены вообще лишить автономных прав этнические регионы страны, превратив их в обычные территориальные единицы. Примерно такая же политика стала проводиться и в отношении ханьцев, воспитанных в западном стиле – например, жителей Гонконга, которые вернулись в состав КНР при условии уважения Пекином их прав и автономий.

    Сам по себе шаг, конечно, правильный – все регионы страны должны быть равны в правах и обязанностях – однако он должен приниматься лишь тогда, когда общество будет к нему более-менее подготовленным. Колоссальным плюсом советского подхода было не противопоставление условного узбека советскому человеку – первый со своей культурой и самобытностью был частью второго. Русский язык и русская культура не навязывались людям, а значит, не вызывали у них отторжения.

    Десятилетия грамотной национальной политики привели к тому, что в СССР города той же Средней Азии – Ташкент, Душанбе, Алма-Ата – уже были, по сути, советскими (неудивительно, что после распада Союза в том же Ташкенте городские жители массово разъехались, поскольку считали независимый Узбекистан чуждым для себя государством). Китай же занимается именно навязыванием «ханьскости», подавляет национальные чувства – и тем самым противопоставляет китайское государство национальной идентичности. Добивается тактических успехов за счет стратегического проигрыша. Ведь те же Гонконг или города Синьцзяна стали не образцами китайскости, а точками сопротивления.

    Писать нужно правильно

    До недавнего времени большая часть новостей и борьбе Китая с «сепаратистами» шла именно из Гонконга (где местные вестернизированные китайцы протестовали против злоупотреблений со стороны пекинских властей), а также Синьцзяна, где китайцы, по данным западных СМИ, учили местных уйгуров-мусульман Родину любить в специальных воспитательных лагерях. Там из местных вытравливали религиозность, а также учили необходимости быть лояльным Компартии и китайскому народу. Потенциальной точкой нестабильности считали Тибет, где местные жители тоже на дух не переносили китайцев. Однако на днях вспыхнула ситуация еще в одной национальной окраине – Внутренней Монголии.

    Не сказать, что вспыхнула неожиданно. Когда пару лет назад автор данного текста в составе группы журналистов приезжал во Внутреннюю Монголию, нас встречали местные власти. И среди беседовавших с нами представителей не было ни одного монгола – ни одного представителя этноса, составляющего около 17% населения региона, названного его именем. Китайцы не допускали монголов во власть, а через СМИ рассказывали о том, сколько сотен миллионов долларов партия и правительство выделяет на улучшение жизни местных жителей.

    Однако в конце августа-начале сентября в Монголии начались массовые акции протеста. Поводом стало распоряжение китайских властей о переводе обучения в местных монгольских школах с монгольского на китайский. Теперь на китайском будут проходить уроки по изучению языка и литературы. Со следующего года – морали и законов (своего рода курс китайской коммунистической этики). С 2022 - истории. В конечном итоге на монгольском (по крайней мере, пока) останется только математика, точные науки, а также уроки, связанные с искусством.

    Схема не нова – в Тибете на нее уже перешли в 2017 году, в Синьцзяне – в 2018. Однако в том же Синьцзяне уйгуры до сих пор составляют большинство населения и могут успешно защищать свою идентичность, тогда как монголы чувствуют себя уже загнанными в угол. Поэтому тысячи людей вышли на уличные акции, а также стали писать многочисленные петиции властям.

    Посмотрите, оцените, ужаснитесь

    Естественно, протест сразу же стали раздувать иностранные СМИ (прежде всего, американские). В их представлении речь идет о попытке населения предотвратить культурный геноцид. Монгольские правозащитники в США уже говорят об «общерегиональном сопротивлении» и «кампании гражданского неповиновения» против «попыток китайских властей раз и навсегда уничтожить монгольский язык, культуру и идентичность».

    Американские власти понимают, что национальный вопрос – одна из самых уязвимых точек современного Китая. Своего рода точка опоры, с помощью которой Запад может остановить поступь КНР к статусу сверхдержавы, а в худшем для китайцев случае вообще развалить Поднебесную. Для этого нужно всего лишь оказывать политику максимального давления – экономического, санкционного, информационного – на Пекин и на всех углах критиковать его за дискриминацию национальных меньшинств.

    Раздувание монгольской темы принесет США серьезные дивиденды как минимум в четырех направлениях.

    Во-первых, Китай отреагирует на эту информационную войну еще большим закручиванием гаек, что вызовет более активное сопротивление со стороны национальных меньшинств. Во-вторых, эти меньшинства вдохновятся моральной (а также для какой-то части из них материальной) поддержкой Соединенных Штатов. В-третьих, жесточайшая критика Китая по правозащитному направлению (подкрепленная фактами нарушения Пекина прав уйгуров, монголов и других национальностей) поставит серьезный заслон на пути превращения Китая в великую державу. Вьетнамцы, бирманцы и другие народы Южной и Юго-Восточной Азии и без того подозревают Китай в неуважении к представителям неханьской национальности, и примеры такого неуважительного отношения лишь усилят их подозрения.

    Наконец, в-третьих, репрессивное отношение Пекина к правам меньшинств подрывает принцип «одно государство-две системы», по которому Китай хотел возвращать Тайвань. Примеры Гонконга, Синьцзяна и внутренней Монголии показывают, что сразу же после возможного воссоединения тайваньцев будут усиленно «китаизировать». Это уменьшает и без того небольшое количество тайваньских сторонников воссоединения острова с материков, а также увеличивает долю тех, кто выступает за провозглашение независимости.

    Провозглашение, которое не оставит Китаю иного варианта, кроме как либо начинать войну с США (которые будут защищать Тайвань), либо принять публичное унижение. И поставить тем самым крест на своих геополитических амбициях. 

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