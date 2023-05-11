Зачем Россия сняла санкции с Грузии Боррель и генсек НАТО: ссора из-за Украины Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель устроил отповедь генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу: не ему-де решать, будет Украина членом альянса или не будет, а члены альянса этот вопрос не обсуждали и не обсуждают. Что означает этот публичный конфликт двух западных сановников?