Что вы знаете о преступлениях в космосе

В США расследуют первое преступление, совершенное в космосе: астронавтка Энн Макклейн использовала компьютер НАСА на МКС, чтобы следить за расходами на счетах своей бывшей жены. Газета ВЗГЛЯД предлагает вам викторину о других известных космических преступлениях, пока еще остающихся плодом фантастики.