Способна ли Россия вести воздушную разведку в Арктике

Отставные и действующие военные раскритиковали заявление командующего Северным флотом адмирала Евменова о восстановлении регулярного патрулирования Арктики с воздуха. Критики отмечают: в советские времена только на СФ морской авиаразведкой занималось около двухсот самолетов, а сейчас вылетает «раз в месяц какой-нибудь Ил-38». Действительно ли положение дел в критически важном регионе столь плачевно?

В уходящем году на регулярной основе возобновилось воздушное патрулирование дальними противолодочными самолетами в Арктике и других районах. Об этом накануне заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Военачальник добавил, что и в 2019-м развитие военной инфраструктуры в Арктике останется одной из ключевых задач Северного флота.

Однако реальная ситуация может быть иной. О нехватке ресурсов для воздушной разведки в Арктике сообщил телеграм-канал «Взгляд человека в лампасах», который, как предполагается, ведут высокопоставленные действующие и отставные российские военные. Как пишут авторы канала, во времена СССР только на Северном флоте воздушной морской разведкой занималось около 200 самолетов – то есть совершалось несколько вылетов в сутки. Для сравнения: сейчас «раз в месяц какой-нибудь Ил-38Н выполняет вылет на вскрытие надводной обстановки».

Авторы утверждают, что знают реальную штатную численность противолодочной авиации Северного флота, но это закрытые данные. Они лишь сказали, что «эта численность далека от советских показателей», так как все специализированные самолеты-разведчики списаны.

В открытых источниках (в частности, на портале, посвященном истории и текущему состоянию отечественной военной авиации), приводились данные, согласно которым морская разведывательная авиация на всех четырех флотах прекратила свое существование к концу 1990-х годов. Так, в случае Северного флота 146-я отдельная разведывательная авиаэскадрилья была расформирована в 1995 году, а к 1997 году разведывательная авиация ВВС Северного флота перестала существовать.

С неутешительными выводами не согласен адмирал Вячеслав Попов, который командовал Северным флотом в 1999–2001 годы. Да, в советское время «количественный состав авиации Северного флота был значительно больше», заметил адмирал в комментарии газете ВЗГЛЯД. «Но сейчас сил достаточно для того, чтобы вести, подчеркну, систематический контроль обстановки в арктической зоне», – подчеркнул Попов.

Попов отметил, что контролем арктической территории занимаются не только самолеты Ил-38, но и самолеты дальней противолодочной авиации Ту-142, «которые в свое время и на Кубу летали». «На Северном флоте они есть и сейчас. Выполняют задачу по контролю обстановки», – рассказал адмирал.

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Экс-командующий Северным флотом объяснил сокращение числа самолетов ростом технических возможностей авиационной аппаратуры. «Появились возможности ведения космической разведки, чего мы не имели в советское время. Важно смотреть на эффективность решения задачи контроля обстановки в Арктике. Северный флот имеет сейчас достаточно сил для того, чтобы вести этот контроль на систематической основе», – подытожил Вячеслав Попов.

К слову, довольно странно выглядит тезис о том, что в советское время не имелось возможностей ведения космической разведки для нужд флота. Напротив, система глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания силам ВМФ (МКРЦ) «Легенда» работала с начала 1970-х и до 1988 года и располагала более 30 спутниками-разведчиками. Сообщения о проектах воссоздания этой системы силами Роскосмоса и Минобороны стали появляться в 2012 году (говорилось о разработке МКРЦ «Лиана», которая будет состоять из четырех новейших спутников радиолокационной разведки), но информация о развертывании системы поступает довольно скупо.

Так что, похоже, без возрождения авиационной разведки не обойтись.

«У нас от Мурманска до Чукотки, конечно, есть «окна», которые нуждаются в дополнительной защите. Но в целом подлет к центру России через Арктику надежно защищен. Во-первых, у нас стоят С-400, которые фактически полностью перекрывают это пространство с точки зрения противоракетной и противовоздушной обороны. Также на этом направлении в приоритетном порядке у нас будут поступать новые комплексы, включая С-500 и другие виды противоракетной и противовоздушной защиты», – заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.

«Сейчас мы можем обоснованно говорить о том, что защита этого региона выстраивается. Потому, например, американские «Томагавки» будут сбиты, и такие задачи на всех учениях отрабатываются», – полагает Ненашев.

При этом с точки зрения морского авиационного обеспечения, к сожалению, пока эта проблема сохраняется, констатировал собеседник:

«Северному флоту остро необходимы и патрульная авиация, и противолодочная. СФ, напомню, отвечает за все пространство от Мурманска до Чукотки, потому нам не хватает примерно несколько десятков самолетов».

«Также нужны самолеты, выполняющие функции ретрансляторов. Арктика – это ведь почти планета», – добавил Ненашев.

Но воздушная обстановка сейчас контролируется, и в любую минуту мы можем задействовать авиацию с летчиками, которые имеют достаточное количество летных часов и готовы выполнить любую задачу, если она поступит, сказал собеседник. «У наших летчиков сейчас наблюдается профессиональный азарт в хорошем смысле слова», – подчеркнул председатель ДПФ.

Говоря о перспективах Северного флота, Ненашев отметил, что в течение 5–7 лет, если перевооружение Северного флота будет идти по тем планам, которые заявлены, и по тем задачам, которые поставлены главой государства, «думаю, Арктика будет одним из самых стабильно укрепленных рубежей защиты нашей страны».

«Также нужно решить транспортную составляющую этого вопроса. Тот же Северный морской путь играет роль транспортной артерии и роль военных коммуникаций, особенно в свете претензий наших соседей по Арктике», – добавляет собеседник.

«Осталось только развивать жизнь в этих регионах, потому что оборона ради обороны – это важно, но в эти регионы должна приходить новая инфраструктура. Нам нужен новый причальный фронт от Мурманска до Чукотки. Нам нужны в больших масштабах дноуглубительные работы в устьях арктических северных рек. Нам нужно решать вопрос связи, потому что чуть выше 70-й широты возникают проблемы со связью», – резюмировал Ненашев.