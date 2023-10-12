Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Флаг Азербайджана поднят в Степанакерте
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища (фото: president.az)
(фото: president.az)
(фото: president.az)
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Агдере (фото: president.az)
(фото: president.az)
(фото: president.az)